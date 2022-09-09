Детские улыбки и триколор над головой

Несмотря на запугивания и провокации со стороны украинских военных, в Запорожской области прошел День знаний. Важный и запоминающийся для первоклассников и их родителей праздник. Всего в области впервые за парту сели почти три тысячи учеников. По их улыбкам и горящим глазам понятно - ребятня полна ожиданий и надежд на что-то новое. Такие чувства переполняли и школьников постарше. Ведь нынешний учебный год стартовал с важных изменений - новые учителя, учебники и оснащение кабинетов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА

Все лето в социальных сетях то и дело появлялись фейки и вбросы. Якобы родителей лишат прав за отказ отдать ребенка в школу с российской программой. Все это дело рук украинской пропаганды. Среди взрослых хотели посеять панику и создать картину неблагополучия на освобожденных территориях.

Активизировались укропропагандисты аккурат к 1 сентября. В то время, когда на территориях, подконтрольных киевскому режиму, здания школ занимают боевики ВСУ, а обучение переводится в онлайн-режим, в освобожденных городах все было иначе. Благодаря России дети пошли на занятия в восстановленные школы, им выдали новые учебники, а первоклашкам подарили рюкзаки, полные канцелярии, устроили и торжественные линейки.

Школа № 2 Бердянска забита до отказа родителями. Звонок давно прозвенел, а мамы и папы не решались оставить детей одних. Многие переживали не только за то, смогут ли школьники осилить новую учебную программу, но и за безопасность своего чада.

- Честно сказать, сомнения были и, судя по всему, не только у нашей семьи. Но оказалось, что дети под надежной защитой. Во-первых, за безопасностью следит вооруженная охрана, а не как раньше - бабушка-вахтер. Во-вторых, в школе поставят камеры и в учебное заведение абы кто не попадет. В общем, все на высоком уровне, так что мы очень довольны, - поделилась одна из родительниц Ульяна Мамонова.

Я РАСПЛАКАЛАСЬ, КОГДА УВИДЕЛА КЛАСС МОЕГО СЫНА

Всех школьников обеспечили литературой и учебными пособиями. Фото: t.me/glava_brd

В школе № 7 Мелитополя торжественную линейку под открытым небом пришлось отменить. Коррективы внесла непогода. В городе полил дождь, как говорили родители, на удачу. Потому ребята День знаний встречали в своих обновленных классах. Родители, которые спешили сделать памятный снимок своего ребенка за партой, не могли сдержать слез.

- Я расплакалась, когда увидела класс, где будет заниматься мой сын. Вместо облезшей меловой доски установили новую, где используют маркеры, кроме того, есть и интерактивная доска, - рассказывает мама первоклассника Екатерина Гиненко. - Как здорово перекрасили стены в кабинете, какие удобные парты и стулья закупили, сколько учебных пособий появилось. Все бесплатно. И это притом что мы ранее получили выплату для сборов ребенка в школу - 10 тысяч рублей от государства. Мы о таком и мечтать не могли.

В токмакских школах № 1, 4, 5 и 6 торжественно прозвенели школьные звонки. Здесь одиннадцатиклассники по традиции пронесли на своих плечах девочек с колокольчиком в руках. Это начало первой ступени той самой лестницы, которая называется жизнь.

Особое внимание уделили первоклассникам. Им вручили ранцы с наборами канцелярии. Мальчики и девочки тут же стали раскрывать яркие рюкзаки и вытаскивать свои подарки. Заглядывали и в портфели соседа.

- А у меня пенал больше! - радостно говорил белокурый мальчик своему товарищу по парте.

- Они одинаковые! - настаивал тот в ответ и смеялся. - Но у меня все равно лучше!

В ШКОЛЫ ВОЗВРАЩАЕТСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК

Первоклассникам в Бердянске раздают ранцы со школьными принадлежностями. Фото: t.me/glava_brd

Педагоги, которые работали в школах в прошлые годы, говорят, что дети впервые приступили к учебе с удовольствием. А первоклашки так и вовсе радостно бежали на свой первый звонок. Родители и педагоги подчеркивают - о детях за последние 30 лет никто никогда не вспоминал, пока не пришла Россия.

Светлые, уютные, оснащенные по последнему слову техники кабинеты впечатляют. Но больше радует новая учебная программа.

Раньше на уроках перевирали историю - юное поколение о важнейших событиях не знало толком ничего, была лишь давящая пропаганда. Не изучался как предмеТ и русский язык.

- Я хорошо помню, как моя бабушка рассказывала о тотальном запрете русского языка в оккупированной нацистами Волновахе. В сороковые годы немцы «переписали» все вывески и указатели в городе - они были только на украинском, но больше, конечно, на немецком. Спустя год, к счастью, Волноваху освободили, - рассказывает один из отцов первоклассника. - Кто бы мог подумать, что спустя столько лет нам снова придется отстаивать право говорить и учить детей русскому языку. Я счастлив, что мой ребенок не будет чувствовать никаких лишений.

Теперь образование у детей действительно будет полноценным. Украинский язык остается - он изучается по три часа в неделю. Но с этого года у школьников будут также уроки русского языка - запланировано в программе по пять часов в неделю. Учебная литература уже поступила, педагоги прошли переквалификацию в российских городах.

- В этих учебниках намного больше информации. Они созданы таким образом, что здесь есть самостоятельная работа и в паре, а также курс по развитию речи. Ребенку удобно и интересно будет учиться даже без педагога, а это немаловажно, - рассказала учитель русского языка и литературы мелитопольской школы № 7 Елена Нотач.

ВАЖНО

Владимир Путин ранее поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Единовременную выплату получат родители, чьи дети в возрасте от 6 до 18 начнут очное обучение до 15 сентября.