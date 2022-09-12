Кони скачут под песни Пелагеи

Наездница Юлия Жемчуг. Фото: предоставлено ФКСР

Громкая музыка, цоканье копыт, бравые наездники и гривы лошадей… В минувшую субботу на ВДНХ собрались любители конного спорта, чтобы посмотреть на участников «Кубка вице-президента ФКСР Хизира Атакуева и BitRiver».

Проведение турнира совпало с Днем города, и два праздничных дня, 10-11 сентября на новом турнирном поле Центра национальных конных традиций юные звездочки конкура и настоящие мастера спорта демонстрировали свои умения. Важно было и себя показать и побороться за призовой фонд в размере 3,3 млн рублей.

Среди гостей мы заметили и певицу Пелагею, и телеведущего Оскара Кучеру, и даже пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

Организаторы турнира говорили о том, что их главная цель — популяризация конкура. Этот некогда элитарный вид спорта сейчас стал доступнее, а значит и любителей конного спорта в стране должно стать больше. Для многочисленных зрителей (вход для всех, кстати, был бесплатным) устроили показательные выступления фьорд-пони, шоу-конкур для детей, эстафету, вольтижировку, разные по высоте маршруты… Ну и главное блюдо — розыгрыш самого Кубка, который начался с исполнения Пелагеей песни группы «Любэ» «Конь».

«Наш первый турнир по конкуру на ВДНХ в мае этого года стал очень резонансным, его высоко оценило спортивное сообщество, общественность и власти столицы. Я рад, что у нас вновь есть возможность популяризировать ценности и эстетику этого вида спорта. Конкур-прекрасный пример тандема человека и природы, где сила характера и взаимное уважением всадника и лошади превыше всего. Этот вид спорта гармонично развивает человека физически, способствует эмоциональному и психологическому балансу, воспитывает духовные и нравственные идеалы» - отметил основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

Наездница Юлия Жемчуг. Фото: предоставлено ФКСР

Конкур действительно яркий и эмоциональный вид спорта. Мы поговорили с участниками. Юлия Жемчуг занимается конным спортом уже семь лет. Интерес к лошадям зародился с раннего детства, когда мама привела дочку на ВДНХ и впервые посадила на лошадь. У спортсменки два коня, - Азирис и Фактор и говорит о них Юлия с удовольствием: «Каждый конь - это личность, со своими эмоциями и характером, как и люди. Фактор считает, что я под его опекой. Я должна полностью довериться лошади, он сам сделает все как надо. Если бы он был мужчиной, это был бы идеальный мужчина для меня. Лошади - это свобода, грация, стать, скорость, отрыв. Когда я нахожусь вдвоем с ними, я испытываю ни с чем несравнимое счастье».

Кстати, Юлия еще и конный блогер: «После таких насыщенных мероприятий, - говорит она, - я мечтаю пойти на конюшню и побыть там часа три, только с лошадьми. Недавно скончалась королева Елизавета, так про нее говорят, что она всегда улыбалась, общаясь с лошадьми. Наверное, тоже самое можно сказать обо всех конниках. Чтобы в жизни не происходило, какой бы уставший ты не был, приходя на конюшню, ты восстанавливаешься».

Конечно, конный спорт удовольствие не самое доступное. Но, как уверяют специалисты, талантливым наездникам обязательно помогут в конных клубах.

Наездник Нуржон Туякбаев. Фото: предоставлено ФКСР

Кто же победил в соревнованиях? В маршруте Jump&drive (прыжок и управление) лучшим был мастер спорта Сергей Петров, в командном маршруте победу одержала москвичка, мастер спорта международного класса Наталия Симония на Клене. В любительском маршруте с высотой 130см Jump&drive победу одержал спортсмен из Узбекистана Бахромжон Газиев. Бахромжон – большая фигура в конном спорте. Он является председателем сразу трех национальных федераций Узбекистана: коневодства и конного спорта, современного пятиборья и поло.

Наездник Бахромжон Газиев. Фото: предоставлено ФКСР

Главным событием финального воскресного турнира стал маршрут Гран-при, с высотой препятствий 150 см. За кубок боролись 23 всадника, а победителя ждала награда в размере одного биткоина. В итоге пять спортивных пар смогли добраться до «перепрыжки», однако пройти сокращенную дистанцию удалось не всем. Гран-при взял Нуржон Туякбаев на своем Ланселотте.

Призеров поздравили представители BitRiver и президент ФКСР Мария Сечина.

Наездница Мария Песова. Фото: предоставлено ФКСР

Турнир получился весьма впечатляющим. Два дня восторженные зрители тянулись ко входам на трибуны, и белый песок из-под подков поднимался в воздух. Хочется верить, что такие зрелищные «сражения» будут проходить гораздо чаще, а конкур наконец-то перестанет быть спортом исключительно «для богатых».