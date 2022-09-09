Согласно опросам, 86% жителей Запорожской области, которые придут на голосование, хотят, чтобы она стала частью России. В крупных городах Запорожской области выстраиваются очереди из желающих получить российский паспорт, а рассчитываются в кафе и магазинах рублями. В сознании большинства жителей здесь уже почти Россия.

ОБСТРЕЛЫ НЕ ОСТАВЛЯЮТ СОМНЕНИЙ

Сегодня в Запорожской области - как на пороховой бочке. Постоянные обстрелы Запорожской АЭС подтверждают то, что давно было понятно: для Украины люди - только пешки, чье мнение не важно. Между тем 20 647 жителей поставили свои подписи в письме к главе МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) Рафаэлю Гросси.

«Господин Гросси, руководители стран - членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации киевского режима, направленные на Запорожскую АЭС! Просим вас решительно осудить действия нынешнего руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции», - говорится в обращении.

«МЫ - ОДИН НАРОД»

Фото: Пресс-центр избирательной комиссии Запорожской области

Сейчас подготовка к референдуму идет полным ходом.

- Мы все ждем возможности высказать свое мнение. Ждем ее много лет. Наконец-то эта возможность нам представится. Люди хотят быть вместе с Россией. Это видно по всем тенденциям. К примеру, когда мы открыли пункт выдачи российских паспортов, тысячи человек стояли в очереди до тех пор, пока мы не организовали запись наперед. Сейчас запись на получение российских паспортов расписана до ноября. Мы хотим жить вместе с Россией. Мы - один народ. Мы хотим стать одной страной. Россия - наша Родина. Мы хотим вернуться в свою семью. Я считаю, что проведение референдума существенно улучшит жизнь города. И я уже предполагаю, какие результаты будут. Люди выскажутся однозначно в пользу единения с Россией, - сказала глава администрации Мелитополя Галина Данильченко.

«ДЕФИЦИТА КАДРОВ У НАС НЕТ»

- С 8 августа комиссия приступила к подготовке референдума. В первую очередь мы решали организационные вопросы. Сейчас проводим предварительную работу по подбору составов территориальных и участковых комиссий. Могу сказать точно: дефицита кадров у нас нет, - отмечает глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

Вместе с органами власти избирательная комиссия занимается и учетом жителей.

- Это делается для того, чтобы в будущем можно было сформировать списки участников референдума. Также важным аспектом подготовки являются сами участки для голосования, - продолжила Катющенко.

Около 80 избирательных участков в регионе нуждались в ремонте. Где-то требовался косметический, где-то нужно было провести более серьезные работы: поменять окна, двери. Ремонтные работы уже практически завершены.

ТОЛЬКО ОЧНАЯ ФОРМА

Подобные билборды висят по всей Запорожской области. Фото: Телеграм-канал ЗаTV

Определились в области и с форматом голосования. Однозначно оно пройдет в очной форме.

- В настоящий момент Запорожская область не располагает единой автоматизированной системой наподобие российской системы ГАС «Выборы», посредством которой наши граждане смогли бы принять участие в голосовании на референдуме, дистанционно. Также в некоторых районах до сих пор есть проблемы со связью. Поэтому на данном этапе альтернативы традиционному очному голосованию нет, - пояснила руководитель избиркома. Она сообщила, что в области будут работать выездные комиссии.

- Наша задача как избирательной комиссии - обеспечить проведение референдума на самом высоком организационном уровне, открыто и легитимно. В первую очередь это обеспечение полной свободы волеизъявления наших граждан, неукоснительное соблюдение принципов тайности и однократности голосования, открытость работы комиссии и гласность проведения референдума, - продолжила Галина Катющенко.

ЛЕГИТИМНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Во время референдума также будет обеспечено широкое общественное и международное наблюдение за процессами голосования, подсчетом голосов и установлением итогов референдума.

- У нас в области огромное количество неравнодушных граждан, объединенных в общественные организации, которые уже сейчас, при формировании избирательных комиссий, не остаются в стороне и принимают активное участие в подготовительных процедурах. Они обращаются к нам с вопросами и заявками по поводу своего участия в проведении референдума в качестве общественных наблюдателей. Также к нам поступают запросы от международных организаций. В этой связи мы обязательно организуем аккредитацию международных наблюдателей для того, чтобы все желающие могли принять участие в процедуре наблюдения за референдумом, - сообщила Галина Катющенко.

Будет предусмотрена и аккредитация для средств массовой информации.

- Приглашаем представителей СМИ принять самое активное участие в освещении процесса подготовки и проведения референдума. Я сама работала долгое время в средствах массовой информации, поэтому понимаю всю важность того, чтобы все действия избирательной комиссии были открытыми, гласными, понятными людям, что в принципе невозможно без поддержки СМИ, - отметила собеседница.

СПРАВКА «КП»

Запорожские земли уже освобождались Российской империей от кочевников Крымского ханства, осваивались и заселялись российскими подданными. Страна вкладывалась в освоение этих территорий.

С вхождением Запорожской области в состав РФ современная Россия сможет получить контроль над предприятиями региона, дорогами. Но главная задача - улучшение условий жизни полутора миллионов жителей, которые вынуждены были жить в страхе.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Пока члены МАГАТЭ изучают обстановку и определяются с выводами, население свой выбор уже сделало. Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ) провел соцопрос, и цифры говорят сами за себя: поддерживают вхождение в состав России 86% опрошенных жителей Запорожской области, готовых принять участие в референдуме, остаться в составе Украины хотят 2%, поддерживают получение российского гражданства 78%. Опросы проходили в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Черниговке, Токмаке и других городах Запорожской области.

ДОСЛОВНО

Почему Украина ушла навсегда

Глава администрации Мелитопольского района Андрей СИГУТА:

- За очень короткий промежуток времени люди увидели, что такое Россия. Это действительно сильное государство, которое заботится о гражданах. Преобразования, которые мы сумели сделать за небольшой промежуток времени, это подтверждают. Люди видят конкретные примеры - им больше не надо лицемерить, называть героями тех, кто на самом деле является врагом.

Глава администрации Энергодара Александр ВОЛГА:

- Это исторически свершившийся факт. Все давно понимают, что политика, которую ведет Украина, связана с ложью, чернотой, переворачиванием исторических фактов. Эта позиция присуща государствам, которые тянут в бездну.

Жители области для себя уже определили, что их будущее с Россией. Все понимают, что нам с Украиной давно не по пути. Референдум - долгожданное событие. Он дает самосознание и право выбора каждому гражданину.