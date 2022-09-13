Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 сентября 2022 года: Где немцы перешли красную черту, и куда направился чеченский спецназ

В Харьковской области веерные отключения электричества после ракетных ударов по станциям. Фото: REUTERS

Киев пытался уничтожить руководства Крыма

Серию терактов в отношении крымского руководства и херсонской военно-гражданской администрации, подготовленных СБУ, предотвратили сотрудники ФСБ. Российские контрразведчики вычислили агента Службы безопасности Украины, который направлял завербованных им сторонников Киева. В ЦОС ФСБ сообщили: «Установлены и задержаны исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, определены каналы агентурной связи и способы финансирования». Нет, это явно не агент 007.

Чеченский спецназ возвращается в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на Украине. Вот что написал Кадыров: «Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов, отправились на предоставленный верховным главнокомандующим отдых, а теперь с новыми силами вернулись на передовую». ВСУ срочно нужно перебросить крупную партию памперсов.

Украинские военные бьют по курским деревням

Роман Старовойт, курский губернатор, разместил в своем телеграм-канале кадры разрушений после обстрела ВСУ приграничного поселка Теткино. На кадрах видны посеченные осколками дома, и машина с выбитыми стеклами. Старовойт уточнил: «Установлены повреждения восьми домов. Пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль. В районе улицы Белопольская зафиксировано «около 10 прилетов». Система оповещения сработала вовремя. Однако после обстрела ВСУ район остался обесточен. В регионе до 15 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Кто-то возмущен ударом по мирной харьковской ТЭЦ?

Сколько техники сожгли при попытках наступления ВСУ

Опубликованы видеоматериалы с уничтоженной и захваченной техникой ВСУ на Криворожско-Николаевском направлении. Видеосюжет комментирует один из командиров десантно-штурмового полка: «Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции. Враг не добился желаемого результата. Он потерял большое количество людских ресурсов и много боевой техники». Сломить боевой дух российских десантников, взять кого-то из них в плен противнику не удалось. Хотя на словах они сокрушили всех…

Зачем немцы перешли красную черту

Сергей Нечаев, посол России в ФРГ, заявил, что Германия пересекла красную черту, когда начала поставлять незалежной свое летальное оружие. Нечаев сообщил: «Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием немецкого производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую власти ФРГ не должны были переступать». Он напомнил о моральной и исторической ответственности Германии за преступления нацистов в годы Великой Отечественной. Но напоминание и газовый вентиль лучше, чем просто напоминание.

Тотальная капитуляция незалежной

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза России, высказал мнение, что нынешние «ультиматумы», которые, по словам шестого президента Украины якобы выдвигает Россия — детская разминка перед требованиями будущего. Так он отреагировал на заявления украинского лидера об отказе вести переговоры с Москвой. Медведев написал в телеграм-канале: «Некто Зеленский сказал, что не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы». Но вести придется – и вести на условиях России. Ракетные и артиллерийские расчеты присоединяются к этому мнению.

В Киеве утратили веру в западных партнеров?

Алексей Резников, министр обороны незалежной, заявил, что Киев научился не верить на слово обещаниям западных партнеров. По его словам, для установления мира в самостийной ее руководство готово подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности. Глава оборонного ведомства сообщил:

«Мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. В 2014-м были такие попытки от наших партнёров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают». Резников привел в пример Будапештский меморандум. Он, по его словам, лишил Украину третьего места в мире по ядерному потенциалу, и не предоставил ей безопасности. И с тех пор Киев не доверяет «любым разговорам и неформальным протоколам». В общем, пора кончать с пустыми разговорами – пора грамотно оформлять капитуляцию.

Грузия нажилась на украинском кризисе

Ираклий Гарибашвили, глава кабинета министров Грузии, сообщил, что страна смогла достичь хороших двузначных показателей в экономическом росте благодаря четкой позиции по кризису на Украине. Премьер заявил следующее: «Если бы не наша правильная позиция, то, возможно, сегодня у нас был бы не двузначный экономический рост, а экономическое падение, как и во всем мире». По его данным, экспорт товаров из республики с января по июль 2022 года составил 3,1 млрд долларов, что более чем на треть больше показателей за аналогичный период прошлого года. Туристические доходы за указанный период достигли 1,6 млрд долларов, что в три раза превысило цифры аналогичного периода 2021 года. В целом же экономика Грузии в июне выросла на 7,2%, а за полугодие рост составил 10,5%. Кому война - кому мать родна.

В Крыму ждут ускорения СВО

Сергей Аксенов, руководитель Крыма, поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях. Аксенов заявил: «Террористический характер действий украинского государства известен. Минобороны начало наносить удары по объектам инфраструктуры. Надеемся, все это перейдет в более решительный характер. Наконец-то». Сложно не согласиться.