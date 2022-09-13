Анедоты: Учитель русского языка, попавший молотком по пальцу, сначала говорит кому-чему, а потом кого-чего с кем-чем

Этой ночью мне приснилось, как я иду по прекрасному песчаному пляжу. Это объясняет мои следы в кошачьем туалете...

* * *

Если у тебя миллион подписчиков в Инстаграме, то это не значит, что ты - умный человек, просто твоя страница - удобное место встречи для огромного числа идиотов.

* * *

Десантнику Боре парашют складывала бабушка.

Поэтому при раскрытии первыми вылетели шерстяные носки и шарф.

* * *

Мой дед в свои 90 лет каждое утро и зимой, и летом в одних трусах выходил на пробежку, а потом два ведра холодной воды на себя выливал!

Мы с бабкой задолбались его лечить.

* * *

- Мне кажется, что как постоянный посетитель вашего магазина я заслуживаю скидок.

- Уже!

- Что уже?

- Вас уже гораздо меньше обсчитывают.

* * *

Объявление:

«В магазин матрешек требуются старший менеджер, менеджер, младший менеджер, ассистент младшего менеджера...»

* * *

Детей на зиму одевать надо, но я подсчитала - дешевле их в Таиланд на 3 месяца отправить.

* * *

Мало кто знает, что у грузинского спецназа к автомату можно примкнуть шампур.

* * *

- Какая разница между дураком и гением?

- Возможности гения не-безграничны.

* * *

- Теперь я старая дева.

- Петрович, ты что, бредишь?!

- По гороскопу я Дева, да еще на пенсию выхожу.

* * *

Громче всех про понаехавших кричат те, кто понаехал чуть-чуть раньше.

* * *

- Сиди и не квакай! - так иногда Иван царевич напоминал своей жене о ее прошлом.

* * *

- У вас есть средство от блох?

- Да, платите в кассу.

- А вы заверните его покрасивее, подарок все-таки!

* * *

- Каким занятием ты зарабатываешь на жизнь?

- Занятием денег.

* * *

Учительница раздает ученикам тетради и говорит:

- Вовочка, ты хорошо написал сочинение на революционную тему. Было бы отлично, если бы не одна ошибка. Пролетариат, он все-таки ГЕГЕМОH, а не ПОКЕМОH!

* * *

Только решишь начать жить с чистого листа, как появляются фотографии с новогоднего корпоратива.

* * *

Как-то грубо звучит слово «самогонщик». Куда лучше «гонщик формулы С2Н5ОН».

* * *

- Дело не в том, что ваша семья чудовищно богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.

- На которой из трех?

- На любой…

* * *

Постепенно смысл всей мировой экономики сводится к тому, чтобы продавать друг другу товары, произведенные в Китае, по возможности выдавая их за свои.