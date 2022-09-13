Анедоты: Учитель русского языка, попавший молотком по пальцу, сначала говорит кому-чему, а потом кого-чего с кем-чем

Этой ночью мне приснилось, как я иду по прекрасному песчаному пляжу. Это объясняет мои следы в кошачьем туалете...
* * *
Если у тебя миллион подписчиков в Инстаграме, то это не значит, что ты - умный человек, просто твоя страница - удобное место встречи для огромного числа идиотов.
* * *
Десантнику Боре парашют складывала бабушка.
Поэтому при раскрытии первыми вылетели шерстяные носки и шарф.
* * *
Мой дед в свои 90 лет каждое утро и зимой, и летом в одних трусах выходил на пробежку, а потом два ведра холодной воды на себя выливал!
Мы с бабкой задолбались его лечить.
* * *
- Мне кажется, что как постоянный посетитель вашего магазина я заслуживаю скидок.
- Уже!
- Что уже?
- Вас уже гораздо меньше обсчитывают.
* * *
Объявление:
«В магазин матрешек требуются старший менеджер, менеджер, младший менеджер, ассистент младшего менеджера...»
* * *
Детей на зиму одевать надо, но я подсчитала - дешевле их в Таиланд на 3 месяца отправить.
* * *
Мало кто знает, что у грузинского спецназа к автомату можно примкнуть шампур.
* * *
- Какая разница между дураком и гением?
- Возможности гения не-безграничны.
* * *
- Теперь я старая дева.
- Петрович, ты что, бредишь?!
- По гороскопу я Дева, да еще на пенсию выхожу.
* * *
Громче всех про понаехавших кричат те, кто понаехал чуть-чуть раньше.
* * *
- Сиди и не квакай! - так иногда Иван царевич напоминал своей жене о ее прошлом.
* * *
- У вас есть средство от блох?
- Да, платите в кассу.
- А вы заверните его покрасивее, подарок все-таки!
* * *
- Каким занятием ты зарабатываешь на жизнь?
- Занятием денег.
* * *
Учительница раздает ученикам тетради и говорит:
- Вовочка, ты хорошо написал сочинение на революционную тему. Было бы отлично, если бы не одна ошибка. Пролетариат, он все-таки ГЕГЕМОH, а не ПОКЕМОH!
* * *
Только решишь начать жить с чистого листа, как появляются фотографии с новогоднего корпоратива.
* * *
Как-то грубо звучит слово «самогонщик». Куда лучше «гонщик формулы С2Н5ОН».
* * *
- Дело не в том, что ваша семья чудовищно богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.
- На которой из трех?
- На любой…
* * *
Постепенно смысл всей мировой экономики сводится к тому, чтобы продавать друг другу товары, произведенные в Китае, по возможности выдавая их за свои.