Поддержка и забота

Первоклассники получили в подарок рюкзаки с канцтоварами.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ

Для оформления выплат нужно обратиться в отделения соцзащиты или в Пенсионный фонд.

В России действует сразу несколько видов выплат при рождении детей и до достижения ими 18 лет.

- Если будущая мама встала на учет по беременности в первые 12 недель, а среднедушевой доход в семье не превышает регионального прожиточного минимума, то до даты родов она будет ежемесячно получать по 50% от этой суммы.

- При рождении ребенка один из родителей получает единовременную выплату в 20 472,77 рубля. Выплата этого пособия не зависит от дохода семьи.

- Во многих регионах семьи новорожденных получают от властей подарочную коробку с необходимыми малышу вещами.

- Кроме декретных выплат, положенных по Трудовому кодексу, каждый месяц мама с ребенком до полутора лет получает выплату в размере 40% от среднего заработка, но не менее 7667 рублей.

- Положены выплаты и семьям с ребятишками постарше. Так, например, семьям с детьми до трех лет, где среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов, платят пособие в размере прожиточного минимума для детей в регионе. А семьи с детьми от трех до семи лет могут получить пособие, если среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет выплачивают неполным семьям, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка по региону.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

С 1 февраля 2022 года материнский капитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тысячи рублей. Если рождается второй, прибавят еще 168,6 тысячи рублей. Также в России существует программа поддержки многодетных семей, по которой государство выделяет до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита. Право на такую помощь есть у семей, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.

Уже не первый год в стране действует программа льготной ипотеки с господдержкой - купить жилье в новостройке можно всего под 6% годовых. Погасить ипотеку семьи с детьми могут за счет материнского капитала и субсидий для многодетных.

ПИТАНИЕ И ОТДЫХ

Получать соцвыплаты с сентября можно на карту Промсвязьбанка.

Особое внимание уделяется программам поддержки школьников. К началу учебного года малоимущие семьи получают субсидии для сбора сына или дочки в школу. Также такие семьи имеют право на льготные горячие обеды в школьных столовых. В прошлом году все родители школьников в России получили к 1 сентября разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ученика. Как и жители Запорожской области в этом году

Огромное внимание в России уделяется отдыху детей. Ребята - причем необязательно из малообеспеченных семей - могут по льготным путевкам отдохнуть летом в оздоровительном лагере или санатории. Многие из этих лагерей приняли на отдых ребятишек в том числе из Запорожской области.

Талантливые школьники имеют возможность принять участие в разнообразных олимпиадах, конкурсах и научных конференциях. Эти достижения не только позволяют глубже разобраться в интересующем предмете, но и получить дополнительные баллы для поступления в вуз.

ВАЖНО

Пенсионеры и одинокие родители будут получать по 10 тысяч рублей в месяц.

Пенсионерам выплаты начислялись с июля, но сами деньги начали выплачивать с августа (сразу за два месяца). Если вы претендуете на получение пенсий, но по какой-то причине не смогли получить деньги в установленный срок ее выдачи, нет повода для беспокойства. Пенсии не сгорают, деньги до адресата обязательно дойдут: эту выплату вы получите в следующий раз.

Телефон горячей линии по оформлению пенсий и пособий в Запорожье: +7 990 041 45 01.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Власти понимают, что особенно важно сохранить социальные выплаты и поддержку для населения в столь непростой переходный период. Уже с августа жители области начали получать денежные пособия. Они полагаются как пенсионерам, так и семьям с детьми.

Размеры соцвыплат:

- единовременная выплата по беременности - 10 000 рублей;

- единовременная выплата при рождении ребенка - 20 000 рублей;

- ежемесячная выплата на ребенка от 0 - 18 или до 23 лет (при условии очного обучения) - 4000 рублей;

- ежемесячная выплата одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка - 10 000 рублей;

- ежемесячная выплата на ребенка под опекой или попечительством - 15 000 рублей;

- жемесячная пенсионная выплата - 10 000 рублей;

- ежемесячная выплата инвалидам (общее заболевание, дети-инвалиды, инвалиды по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям) - 10 000 рублей;

- ежемесячная выплата по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста, - 3000 рублей;

- ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны - 5000 рублей.

Как получить:

Для получения матпомощи необходимо состоять на учете в управлении труда и соцзащиты населения городской или районной администрации. Подавать документы необходимо лично в органы соцзащиты и Пенсионный фонд по месту регистрации (для оформления пенсии), а также в одно из отделений Министерства социальной политики (для оформления единовременных и ежемесячных выплат).

Пенсионерам при обращении в Пенсионный фонд необходимо при себе иметь паспорт, код и пенсионное удостоверение, а также справку с места жительства (если проживает по другому адресу). Если человек обращается первично, достиг пенсионного возраста и имеет 15 лет стажа, то ему дополнительно нужны документы, подтверждающие стаж.

Где получить:

Выдача пенсий происходит через «Почту Таврии», списки пенсионеров ежедневно уточняются и пополняются.

Единовременную выплату на школьников можно получить в своем образовательном учреждении. Для этого нужно с 1 по 20 сентября 2022 года обратиться в образовательную организацию по месту обучения ребенка с заявлением о назначении выплаты. Руководители учебных учреждений будут выдавать выплаты под подпись.

С сентября пенсии и социальные выплаты можно будет получать на карты Промсвязьбанка. Для оформления нужно обратиться в ближайшее отделение банка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала работы управления Министерства труда и соцполитики Запорожской области и Пенсионного фонда социальные выплаты получили более 86 380 жителей региона.