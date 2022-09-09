Будет тепло

Запорожская область готовится к отопительному сезону - в Мелитополе и других крупных городах работы завершены более чем на 70%. В небольших населенных пунктах проблемы есть - но их решают совместно с коллегами из России. Сейчас основная цель - обеспечить теплом социально значимые объекты: школы, больницы, детские приюты. И все необходимое для этого есть.

Увезли энергоблоки, оставили без газа

Конечно, большинство проблем досталось городам Запорожской области в наследство от украинской власти. В то время городские котельные перевели на пеллеты. Закупка твердого биотоплива из торфа дорого обходилась городским властям. При этом бывшие руководители теплоснабжающих предприятий, уходя с работы, забирали с собой электронные блоки управления котлами. Такое оборудование стоит очень дорого, а без него котельные работать не могут.

С проблемой, в частности, столкнулась компания ООО «Тепло-Мелитополь». Те котельные, которые имели такую возможность, уже подключили к централизованной системе теплоснабжения. Остальные же нужно оборудовать блоками управления. Такие же проблемы по всей области - быстро переоборудовать получается не все котельные, а холода ждать не будут.

Для всего региона актуален и вопрос с «газовым шантажом» Украины: Киев намеренно перекрыл вентиль газопровода. А ведь регион был тотально газифицирован в советские годы, на газе работают и объекты отопительной инфраструктуры.

Теплотрассы ремонтируют, технику везут

Но решения для всех проблем есть. И находят их c участием российских регионов-шефов: для Запорожской области это Пензенская, Новгородская, Тверская области, Севастополь. Еще в середине лета специалисты из этих регионов приехали в города области, чтобы оценить готовность к отопительному сезону и масштаб вопросов, проконсультировать местных специалистов, помочь в восстановительных работах.

КСТАТИ

В июле 2022 года для жителей Запорожской области были установлены новые тарифы на коммунальные услуги. Они ниже, чем были при Украине. Так, 1 гкал тепловой энергии теперь стоит 1160,33 рубля. За куб воды приходится платить 25,02 рубля. Газ при наличии счетчика стоит 3,01 рубля за кубометр, а при его отсутствии - 2,74 рубля.

Сделано и в самом деле очень много. В Бердянске все лето шли перекладки и ремонт теплотрасс, более 350 погонных метров - этого не делалось на протяжении многих лет. На самой большой котельной города проведены ремонтные работы насосного оборудования и котлов, все оборудование на всех станциях города прошло профилактический ремонт.

В Мелитополе в августе побывала делегация от департамента городского хозяйства Севастополя во главе с руководителем ведомства. Вместе с местными представителями отрасли они обсудили сложные вопросы подготовки города к отопительному сезону, договорились о поставках оборудования и техники. Самые сложные вопросы - предотвращение аварий и прорывов в холодное время года и обеспечение непрерывного теплоснабжения. Чуть позже в Мелитополе побывал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Под его присмотром в регион была доставлена коммунальная и бытовая техника.

- Мы привезли 1000 плиток. Украина отключила газ, и людям не на чем готовить. Эти плитки раздают людям, чтобы они могли делать себе пищу, - отметил Развожаев.

Модульные котельные

На днях состояние подготовки к отопительному сезону всего Запорожья обсуждалось на совещании с участием министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Юлии Губановой и представителей регионов-шефов. На нем принято решение - привезти туда, где не работают стационарные объекты системы теплоснабжения, другое оборудование. Это модульные котельные, которые работают на газе и твердом топливе.

Также сейчас прорабатывается вопрос о закупке угля, чтобы обеспечить им население с печным отоплением. Уголь бесплатно выдадут льготным категориям населения - для получения такой льготы нужно обратиться в администрацию населенного пункта.

Еще одна важнейшая задача, которая должна быть решена перед началом отопительного сезона, - обеспечение российским газом. В администрации заверили, что к началу осенне-зимнего сезона все работы будут закончены: сейчас нужно проложить 70 километров труб, и над этим работают сразу несколько строительных организаций. Наладить поставки энергоресурса планируют в сентябре. Поручение о быстрейшей газификации региона дал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Прокладка газопровода ведется с двух сторон усиленными темпами. Все необходимое оборудование уже закуплено. А сотрудники компании «Мелитопольгаз» проверяют исправность всех газораспределительных систем, устраняют недостатки и обеспечивают возможность доставки газа до всех абонентов, в том числе и котельных - их более 150 тысяч, - отметили в администрации Запорожской области.