Ротонда сменила имя

- Как профессионально и быстро это делает, - комментирует работу сотрудника коммунальной службы Мелитополя его же коллега. Мужчина на подъемной кране снимает вывеску с главной ротонды города, что находится на площади Победы. Надпись с названием города на украинском тут сменили на русские буквы. Блеклые желтые литеры демонтировали, и теперь на их месте яркие красные. Так что название города теперь видно издалека.

- Замену надписи провели за два дня, - рассказал председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Смена информационных указателей на русскоязычные в Запорожской области уже идет несколько месяцев. Сначала заменили таблички на въездах в регион, теперь в городах области меняют вывески. Постепенно все приведут к единому стилю - надписи будут на русском языке.