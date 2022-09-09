Футбол объединяет

ИГРАТЬ БУДУТ В 2023 ГОДУ

Спортсмены из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона и других освобожденных территорий Украины наконец-то смогут сыграть между собой. Министерство спорта России собирается учредить Лигу содружества. Болельщики уверены - грядет очень интригующий турнир.

В Крыму, Донецке и Луганске есть собственные лиги, в каждой около 10 команд. Но профессиональных клубов - единицы, им приходится соперничать с любителями. Поэтому спортивный интерес к Лиге содружества будет гораздо выше, уверен заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Осталось только создать некоммерческую организацию, которая и проведет турнир.

- Лига содружества может пройти в период с марта по ноябрь 2023 года. В ней примут участие не менее 13 команд из Крыма, Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, Южной Осетии и Абхазии, - уточнил министр. Глава футбольного союза ДНР Павел Давыденко оптимистично смотрит в будущее, донецкие команды тоже воодушевлены.

- Конечно, турниру быть. Правда, пока нам не обозначили точные квоты - сколько команд от каждого региона будут в Лиге содружества, - сказал «Комсомолке» Давыденко. - Конечно, уже можно гадать, кто будет фаворитом, но давайте не будем торопиться. Да, у крымчан ситуация получше. Они погружены с головой в тренировочный процесс, у них хорошие спортивные базы. Но поверьте, легко им не будет.

ФАНАТЫ ВООДУШЕВЛЕНЫ

19-летний болельщик крымской «Таврии» Александр признался «КП», что соскучился по громким победам команды, а новый турнир позволит клубу прогрессировать.

- Надо развивать крымский футбол, чтобы наши команды играли не только сами с собой, в том числе с непрофессионалами. Тем более, у всех названных регионах ситуация идентичная. Будет о чем поговорить с болельщиками других команд, - рассуждает болельщик.

Блогер Алексей Линцов не первый год ведет в соцсетях группы, посвященные луганскому футболу. По его словам, фанатам немного приелся чемпионат ЛНР, проводимый в течение последних восьми лет.

- Лишь однажды у нас был один розыгрыш Лиги Донбасса между командами ЛНР и ДНР, - вспоминает блогер. - Тогда простые болельщики вновь вернулись на стадионы и стали интересоваться футболом. Так что новости о Лиге содружества всех вдохновляют. У нас лучшими клубами пока являются «Далевец» и «Заря-Академия», на них и ставим.

Капитан клуба «Далевец» из ЛНР Никита Герасименко (на фото) признается, что футболисты будут тщательно готовиться к новой лиге.

- «Таврия» и «Севастополь» из Крыма играют на более профессиональном уровне, но нас это еще сильнее мотивирует. Все парни из СК «Далевец» рады возможности играть на высоком уровне. Попробуем реализовать себя, - говорит Герасименко.