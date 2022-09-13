Вопрос дня: По каким брендам вы будете скучать больше всего? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Иногда по «Макдоналдсу» тоскую. Не из-за вкуса гамбургера, а из-за удобства. Уход американских автобрендов - да, грустно, но это не мешает мне ездить на додже. Западные семена? Несмотря на все, нам их поставляют, не только из Польши, но и из Америки. Поставки семян остаются интернациональными.

Елена ЧУДИНОВА, автор книги «Мечеть Парижской Богоматери»:

- Глобально ни по каким не буду скучать. Мы живем не только насущными вопросами нашей повседневной жизни. Я, например, всегда старалась поддерживать отечественных производителей. Ну какая ИКЕА? Недавно приобрела диван нашего производителя - великолепная работа и остроумный дизайн. Нормальному писателю не очень нужны западные примочки.

Александр РУНОВ, Московская школа гипноза, вице-президент:

- У меня вызывает грусть, когда я сегодня вижу на поддельных мусорных вещах лейблы с брендами больших фирм. Бренд, по которому я, может, и буду грустить, это например, настоящие джинсы Levi’s. Но ничто не исчезает бесследно. И я помню, как круизные лайнеры, заходившие в Ялту и Одессу, продали Португалии и Греции. Было ли у меня об их уходе сожаление? После переезда в Москву - никакого.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:

- Мы прожили большую часть своей жизни без всей этой шелухи, которую сейчас называют брендами. Да всё мы можем освоить в своей стране! От самых модных джинсов до самых удобных и убойных кроссовок. Да, джинсы Lee, конечно, были классные. Но что, мы без них умрем? Для меня ничего не изменилось - в привычной одежде и обуви с привычной командой лечу на гастроли. Сначала на юг, потом в Сибирь.

Семен АЛЬТОВ, сатирик:

- У меня возраст философский. И вроде все, что мне нужно, у меня давно есть. Во все эти фастфуды я не ходил никогда и переживать из-за их ухода не собираюсь. Гаджеты модные - это проблема молодежи. Дорогие украшения? Мы с женой как-то зашли в ювелирный магазин, и она мне сказала, что у нее никогда такого колье не будет. Ну, оно у нее однажды появилось. Единственное, что меня волнует, это уход западных авиакомпаний и история про запчасти на Boeing и Airbus. По ним не просто скучать - тосковать буду.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- Очень огорчает уход «Найка». Я и брат ходили в обуви и одежде от этой фирмы - оптимальное сочетание цены и качества.

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