Принц Чарльз стал королем Британии Карлом III Фото: REUTERS

После того, как принц Чарльз стал королем Британии Карлом III интерес к нему не только в королевстве, но и во всем мире резко вырос, редкое издание теперь обходится без упоминания о новоиспеченном монархе.

Многие стали прислушиваться… к врачам.

Доктор Гарет Най, старший преподаватель в Честерском университете, считает, что у Карла III может быть хронический отек.

– Отек – это состояние, при котором тело начинает задерживать жидкость в конечностях, обычно в ногах и лодыжках, а также в пальцах. Это и вызывает их отек. Отек является распространенным заболеванием и в основном поражает людей старше 65 лет, поскольку способность контролировать жидкость у организма в этом возрасте ограничена, – пояснил доктор свои догадки в беседе с журналистами Daily Star.

Най утверждает, что обратил внимание на опухшие пальцы монарха. Хотя на самом деле тот еще лет 10 назад в шутку называл свои пальцы «колбасными», а на фото после длительных перелетов нередко появлялся с опухшими ногами и руками.

Еще одним недугом, который доктор заподозрил у короля, является артрит (воспаление суставов).

И вновь врач поражает своей догадливостью – проблемы с суставами у людей старше 60 лет встречаются настолько часто, что скорее было бы чем-то необычным предположить, что у 73-летнего Карла III их нет.