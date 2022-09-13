В США считают, что турецкий президент «стал очень напористым»

Эрдоган пришел к власти в 2002 году и взял курс на экономические и политические реформы Фото: REUTERS

Эксперты американского Совета по внешней политике (CFR) опубликовали доклад, посвященный роли Турции в международной политике.

Они считают, что географическое положение этой страны и ее членство в НАТО давали ей возможность весьма уверенно чувствовать себя на внешнеполитической арене, но напористая политика Эрдогана осложнила ситуацию.

Эрдоган пришел к власти в 2002 году и взял курс на экономические и политические реформы, дабы приблизить Турцию к стандартам ЕС. Во внешней политике Анкара начала стремиться расширить свое влияние путем налаживания торговых связей и упора на свою исламскую идентичность.

Однако, Турция разозлила Европу и США своими территориальными претензиями, политикой в отношении беженцев и военными интервенциями в Ливии и Сирии.

Эрдоган укрепил контроль над государственными СМИ, зачистил армию от диссидентов, преследовал и сажал в тюрьму критиков и подавлял протесты. Он также заменил парламентскую систему власти президентской, отменил должность премьер-министра и, фактически, стал единственным руководителем Турции.

Тесные связи с ЕЭС привели к созданию таможенного союза Турция-Европа, что позволило обеспечить свободное перемещение товаров. Миллионы турок тут же мигрировали в Европу, особенно в Германию.

В 2019 году у Турции возникли серьезные трения с США. Эрдоган проигнорировал предупреждения США не покупать российскую систему противоракетной обороны С-400, которая несовместима с системами НАТО. Анкара утверждала, что ей необходимо модернизировать свою противовоздушную оборону, но ей было отказано в доступе к американской системе Patriot.

Столкнувшись с экономическими потрясениями, президент Эрдоган стал делать акцент на укрепление турецко-российских и турецко-китайских отношении, отворачиваясь от Запада.

Он укрепил связи с Пекином, который для турков стал крупнейшим импортером сырья, товаров и услуг. С 2016 года Китай предоставляет Турции миллиарды долларов в виде кредитов, именно он поставил туркам десятки миллионов доз вакцины против COVID-19.

Москва и Анкара сотрудничают в инфраструктурных проектах, таких как газопровод «Турецкий поток» и строительство в Турции первой АЭС, не обращая внимания на западные санкции.