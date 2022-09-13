Пугающее видео тестирования автопилота Tesla на детях стало вирусным

В Сети появился ролик, на котором автомобиль под управлением автопилота сбивает манекен-ребенка. Фото: Кадр видео

Поклонник Tesla решил реабилитировать детище Илона Маска. После того, как в Сети появился ролик, на котором автомобиль под управлением автопилота сбивает манекен, американец провел тест программного обеспечения с использованием собственных детей.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Tesla, управление которой, как утверждается, осуществляется с помощью автопилота, на стоянке врезается в манекен размером с ребенка.

Некоторые пользователи сочли ролик постановочным и направленным на дискредитацию программного обеспечения автомобиля.

Один из поклонников «Теслы», Тэд Парк, пошел дальше и решил опровергнуть неудачный тест с помощью живых детей.

– Я уверен, что могу доверить автопилоту своих детей, и я также контролирую руль, поэтому я могу затормозить в любой момент, – заявил Парк.

Для проведения эксперимента мужчина сел за руль автомобиля, но не вмешивался в его управление – движение осуществлялось с помощью автопилота.

В одном из тестов дочь Парка просто стояла на пути машины, которая двигалась со скоростью около 8 км/ч. Не доезжая до ребенка несколько метров, автомобиль останавливался и стоял до тех пор, пока преграда перед ним не исчезала.

В другом тесте пятилетний сын Парка переходил дорогу перед машиной, едущей со скоростью порядка 15 км/ч. В этом случае автопилот также распознавал преграду и останавливал машину.

Таким образом, тесты еще раз подтвердили заявление производителей о том, что система в состоянии самостоятельно реагировать на меняющуюся дорожную обстановку, но контроль со стороны водителя отменять нельзя.