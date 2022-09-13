Малоизвестные факты о новом короле Великобритании Карле III: Художник, философ и историк

Король Великобритании Карл III Фото: REUTERS

Со смертью королевы Елизаветы II, вне всякого сомнения, ушла целая эпоха – 70 лет на троне это не шутка. Но рано или поздно все заканчивается и вот на троне другой монарх. Что же известно о короле Карле III?

Казалось бы, все, ведь в ранге наследника престола он был публичной персоной, и почти каждый его шаг становился достоянием общественности.

Прежде всего, Чарльз довольно сильно отличался от своих властных родственников. Выясняется, что он любил размышлять. А еще – читать. Он был тихим, мечтательным и чувствительным.

Однажды ему в возрасте трех лет довелось пообщаться с пожалуй самым известным британским премьером Уинстоном Черчиллем, после чего последний сделал неожиданный вывод.

– Он слишком мал, чтобы так много думать, – заявил легендарный политик.

Мальчика было решено закалить – его отдали в обычную общеобразовательную школу, отказавшись от традиционного частного образования. Но там Чарльз стал объектом насмешек: он не проявлял лидерских качеств, был откровенно слаб в спорте и «плавал» в точных науках. Зато считался лучшим в ораторском мастерстве и проявлял недюжинные способности в художественных искусствах.

После окончания школы вместо традиционной военной службы он отправился в колледж в Кембридже, где с упоением изучал историю и археологию. А еще пел в хоре, постигал валлийский язык и играл на виолончели.

В начале 70-х годов прошлого века принц получил диплом сперва бакалавра, а затем и магистра искусств. Кроме того, он начал интересоваться политикой и экономикой страны и за 300 лет стал первым представителем британской королевской семьи, который присутствовал на заседаниях кабмина.

От военной службы принц Чарльз не отказался полностью и прошел ее в рядах Королевских ВВС, получив впоследствии звание адмирала Военно-морских сил и маршала Военно-воздушных сил.

Страстью новоиспеченного короля была и остается экология. С самой юности он занимался созданием садов в королевских поместьях, Хайгроув-хаус оборудовал солнечными панелями, а в качестве средства передвижения предпочитает электромобиль. Кроме того, Карл III увлекался органическим земледелием, что приносило его благотворительным фондам до 6 миллионов фунтов стерлингов в год.

А еще монарх пишет картины и книги и является лауреатом самой престижной награды в архитектуре, премии Университета Нотр-Дам, за проект экспериментального города Паундбери, строительство которого должно быть окончено через пару лет.