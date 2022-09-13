ФСБ задержала за шпионаж директора по качеству авиационного завода

Шпион заключен под стражу, с ним работают следователи

Сотрудники Федеральной службой безопасности России изобличили в госизмене гражданина России, что передавал секретные сведения Украине в ущерб безопасности Российской Федерации.

«Находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области с помощью мобильного телефона снимал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, и пересылал кадры гражданину Украины - сотруднику «Одесского авиационного завода»», - сообщили подробности в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что на основании полученных материалов оперативно - разыскной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена». Шпион заключен под стражу, с ним работают следователи.

Напомним, недавно суд признал бывшего журналиста Ивана Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам тюрьмы за передачу секретной информации о продукции военно-промышленного комплекса России западным разведкам. Он будет отбывать срок в колонии строго режима.