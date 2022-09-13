"У педагогов и малышей шок, не могут сдержать слезы": журналисты "Комсомолки" привезли помощь детям Донбасса

Фото: Сергей Красильников

8 сентября 2022 года директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова совместно с РС «Вечерний Челябинск» и ее директором Натальей Шурпой, а также Начальником оперативной службы 4-го ОВКО Алексеем Белкиным привезли гуманитарный груз в подшефные города ДНР – Волноваху и Ясиноватую.

В состав груза вошли книжные коллекции издательского дома «Комсомольская правда» («Великие архитекторы», «Великие умы России», «Великие поэты», «История России в романах», детские журналы), классическая литература и наборы канцелярии для деток начальных классов.

Фото: Сергей Красильников

Приезд челябинцев совпал с открытием после ремонта в городе Волноваха МБОУ «Волновахской школы №6», которую помогали восстанавливать также южноуральцы. К новому учебному году практически все готово – новенькие парты, школьная мебель, интерактивные доски, поэтому классическая и художественная литература и канцелярия были здесь очень кстати. Если смотреть на фото этой школы, сделанные в апреле 2022 года – сложно поверить, что это одно и тоже здание. Выжженные весной этажи, выбитые стекла, разрушенные кабинеты, в школе сидели ВСУшники, а сейчас – это красивая, светлая школа, сияющая чистотой. Район начинает восстанавливаться после тяжелых баталий. Вставляются окна, ремонтируются социально значимые объекты, вывозятся обломки от разбомленных зданий. Работы предстоит еще море, но начало положено.

Фото: Сергей Красильников

На празднике Знаний присутствовал Глава администрации Волновахского района – Константин Зинченко:

- «Комсомольской правде» и «Вечернему Челябинску» могу сказать только слова благодарности. Не забываете и понимаете, что вся Россия, челябинцы понимаете сложность данной ситуации, отзываются все, причем на все просьбы, высказанные, в том числе и по этой школе. Только слова благодарности, как всему региону, так и вам, как от себя лично, так и от всех жителей района, особенно от детей, потому что прийти сюда после всего того, что тут было (в каждой школе были оборудованы опорные пункты). А что касается сегодняшнего мероприятия – это бесспорно большие слова благодарности и низкий поклон и губернатору, и вам, и всем жителям Челябинской области. В районе 30 школ, 20 на официальном очном обучении, 10 – в зоне боевых действий, но все дети обеспечены питанием, даже которые находятся на дистанционном образовании.

Фото: Сергей Красильников

Елена Михеева, директор школы №6, еле сдерживает слезы:

- Классическая литература всегда нужна. «Своих не бросаем», - этот лозунг подтверждается. От ремонта до приезда вас с литературой. Очень приятно и ощущается просто такая поддержка. Хотелось бы, чтобы мы продолжали так дружно и дальше жить с вашим регионом. И мы все делаем на благо детей.

Дмитрий Гатов, первый заместитель главы Волновахи:

- Все школы Волновахского района переходят на учебники российского стандарта. Сейчас библиотеки школ получили интересные и содержательные книги. Это бесценный подарок от Челябинских представителей «Комсомольской правды». Также дети с радостью приняли подарочные наборы ко Дню знаний.

Фото: Сергей Красильников

Затем южноуральцы посетили Муниципальную бюджетную «Октябрьскую школу», где сохранился и действует уникальный школьный музей об истории края. Бывший директор школы, а сейчас преподаватель русского языка и литературы Наталья Кравченко работает здесь с 1975 года. Она по крупицам собирала все экспонаты. И вновь со слезами на глазах, растроганный педагог принимала коробки с книгами:

- Нам нужны эти книги и наборы. Сейчас в 11 классе, проходим Ремарка «На Западном фронте без перемен», проводим аналогии того и этого времени. Пафос, все это важно в душе. Вы приехали – это очень важно для нас и необходимо. И большая ответственность перед теми, кто живет здесь на Донбассе. Без вашей поддержки нам было бы плохо. Вы приезжаете с подарками, с такими улыбками, а нас это стимулирует на дальнейшие творческие успехи!

Фото: Сергей Красильников

Школа буквально сияет от чистоты, педагоги делятся, что сами красили и белили стены, готовились к 1 сентября, гордятся полученным результатом. Как им это удается, ведь воды в водопроводе до сих пор нет.

Педагоги Октябрьской школы подарили челябинцам игрушки, сделанные учениками своими руками, что стало еще более символичным и трогательным!

Надежда Заиченко, начальник управления образования Волновахского района:

- На самом деле такая помощь очень важна и нужна. Мы ее ждали, так как у нас были книги 70-х годов, и то, их приказано было уничтожить. Удивительно, мы благодарим вас, вашу область, ЯНАО за такую методическую помощь, которую мы никогда не видели. У людей шок, у малышей, у педагогов, вы пришли, и пришла помощь, это же действительно происходит по зову сердца. Спасибо вам большое.

Фото: Сергей Красильников

Еще несколько паллет с книгами доедут до маленьких читателей в Ясиноватой.

Иван Скиба, депутат из Челябинской области:

- Нам для Ясиноватой вообще нужна любая помощь. И продукты питания, книги, вода, все важно, потому что у нас фронтовой город. Что касается книг, тоже очень важный момент, потому что украинская власть много лет переворачивала историю, запрещает нашу литературу, наших героев. Это правильно и важно давать сюда продукты питания и восстанавливать объекты, но нужно думать о детях, о подростках, которые должны впитывать русскую культуру через книги. Вот за это мы вам сильно благодарны!

Помощь «Комсомолки» и «Вечерки» лишь малая толика, надеемся, что дружба регионов будет крепнуть с каждым днем! Челябинцы выражают в свою очередь благодарность за радушный прием Руководству Волновахского района, Интернациональной бригаде «Пятнашка» и всем причастным!

Фото: Сергей Красильников

P.S. Пока мы развозили груз, два раза попали под обстрел, на трассе между Волновахой и Еленовкой, и в центре Донбасса. Конечно же ты начинаешь на второй день привыкать и к «прилетам» и к «отлетам», считаешь расстояние от тебя до удара, люди привыкают ко всему. Но все равно ощущение диссонанса не отпускает, радушные люди, щедрая природа, а с другой стороны – мертвые глаза разбитых и сгоревших домов, погибшие через 200 метров от тебя. Люди в военной форме везде и начеку. Хочется пожелать действительно чистого неба над головой, а помощь от нас мы еще привезем!