По тревоге была поднята российская база в армянском Гюмри Фото: EAST NEWS

В Карабахе снова горячо. В ночь на 13 сентября Минобороны Армении сообщило об обстрелах своей территории. Огонь велся из артиллерии и с беспилотников. Десятки погибших военных и сотни раненых.

В Баку в свою очередь заявили, что азербайджанские военные лишь отвечают на провокации. Говорят, что Ереван постоянно нагнетал обстановку, стянул войска на границу, систематически обстреливал азербайджанские позиции, а бой завязали армянские диверсанты.

По тревоге была поднята российская база в армянском Гюмри, а премьер Армении Никол Пашинян позвонил Путину, Блинкену и Макрону за помощью.

Только это обострение выглядит крайне странно на фоне политики, которая разворачивается сегодня в регионе. Армения заявляет, что надеется на выстраивание отношений с Азербайджаном и Турцией, Алиев в свою очередь говорил о том, что готов «перевернуть страницу многолетнего противостояния». Так почему же снова погибают люди и накаляется обстановка? Кто виноват? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к эксперту по Ближнему Востоку и Кавказу Станиславу Тарасову.

АРМЕНИЯ

- Безусловно, это не выгодно армянской стороне. Пашинян сейчас, наоборот, пытается выстаивать отношения Азербайджаном и Турцией. Встречался с Алиевым в Брюсселе, затем в Москве работала комиссия по демаркации границы на уровне премьеров, идут переговоры, есть проект мирного соглашения. Да, все не так гладко. Есть спорные проблемы, которые очевидны, но о военной конфронтации речи нет. Идет закулисная дискуссия.

АЗЕРБАЙДЖАН

- И Азербайджану это не выгодно. Он уже решил свои исторические задачи - вернул регион под свой контроль. По этому поводу подписано официальное соглашение. Более того, оно полностью Азербайджан устраивает. Да идет дискуссия по так называемому Зангезурскому коридору (он связывает Нахичевань с территорией Азербайджана), но эти проблемы хоть и сложно, но решаются на дипломатическом уровне. Зачем сейчас Азербайджану воевать? Если он пойдет на территорию Армении - придется вступаться ОДКБ, на территории Карабаха находятся российские миротворцы.

В Карабахе снова горячо Фото: EAST NEWS

ТУРЦИЯ

- Ближайших союзников Азербайджана турков этот конфликт тоже не устраивает. Они сейчас вступают в альянс с Россией, у нас с ними очень хорошие отношения. С учетом украинского конфлиста у нас нет никаких претензий к Турции.

Второй момент - буквально на этой неделе в Самарканде состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Туда приглашен в качестве гостя Эрдоган. Туда приглашены Алиев и Пашинян. И я не исключаю, что там, возможно, встречи между Алиевым и Пашиняном, а может быть, это тоже нельзя исключать, состоится встреча между Пашиняном и Эрдоганом. И так далее. Москва собирает их, что называется, в дипломатическую кучу и в такой ситуации разворачивать какой-то вооруженный конфликт ни у кого из них заинтересованности нет.

ИРАН

- Иран считает, что это исторически его бывшие территории. Дело в том, что до начала девятнадцатого века все эти закавказские ханства - Ереван, Нахичеванское ханство, Ереванское - входили в состав Персидской империи. Но их отвоевали турки. И сегодня в Тегеране считают, что без его участия урегулирование любого конфликта на этом пространстве невозможно. Они даже предъявляют свои требования, пытаются вклиниться в этот процесс. Но Иран заинтересован в стабилизации, а не в военном конфликте

РОССИЯ

- Наша задача сейчас (с учетом украинского кризиса) сохранить статус-кво и добиться выполнения соглашений от 9 ноября 2020 года. Причем, Москва не играет на одной стороне, потому что Армения – член ОДКБ, член Евразийского союза. Мы протежируем Азербайджан в Евразийский экономический союз. В перспективе нельзя исключать, что Баку может даже вступить в ОДКБ и так далее, потому что в Ираке может полыхнуть в любой момент и Азербайджану нужно прикрытие. Они понимают, что Москва не выстраивает сценарий восстановления Союза, но нам нужны спокойные и нейтральные государства в регионе, которые не были бы плацдармом для какого-либо агрессивного действия против нас.

АНГЛОСАКСЫ

- Логично. Если выстраивать схему событий, то такой вывод напрашивается. Американцы в этом регионе активизировались. Недавно в Ереване побывал глава ЦРУ… И уже не в первый раз осложнение связано с визитами западных представителей - всегда начинаются какие-то непонятные локальные конфликты в зоне соприкосновения. Видимо, запад пытается распутать какие-то свои узлы, угрожая очередным конфликтом и созданием так называемого «второго фронта», если смотреть с учетом украинского кризиса.