В военном ведомстве подчеркнули, что наши военнослужащие выполнили более 100 вылетов, что позволило вскрыть позиции ВСУ

На кадрах Минобороны можно увидеть боевую работу подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Системы подавления лишают возможности аппаратуру подразделений ВСУ видеть и мешать работе операторам российских беспилотников.

«Получив боевую задачу, расчет комплекса РЭБ осуществил перемещение в район, обеспечивающий беспрепятственный взлет беспилотника, что входит в состав комплекса», - комментируют в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что наши военнослужащие выполнили более 100 вылетов, что позволило вскрыть позиции ВСУ, диверсионную группу и несколько корректировщиков украинских националистов.

Координаты для ударов были переданы расчетам 152-мм буксируемых артиллерийских установок «Гиацинт-Б» 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР в рамках специальной военной операции.

Они уверенно поразили все цели.