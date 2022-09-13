Кенгуру иногда нападают на людей, хотя в основном их жертвам удается отделаться травмами Фото: EAST NEWS

Чрезвычайное происшествие зафиксировано в крохотном городке Редмонд штата Западная Австралия. Кенгуру убил человека ударами задних лап. Такие случаи прежде были очень редки.

По информации Ассошиэйтед Пресс, 77-летний мужчина держал зверя в качестве домашнего животного. Полицейским пришлось застрелить сумчатого после того, как обезумевший кенгуру не давал врачам скорой помощи подойти к израненной жертве. Когда же медики добрались до австралийца, он уже пребывал в критическом состоянии, и спасти его не удалось.

Кенгуру иногда нападают на людей, хотя в основном их жертвам удается отделаться травмами, а последний смертельный случай от атаки сумчатого был зарегистрирован аж в 1936 году. Желающие могут получить разрешение на разведение кенгуру от властей, однако для этого надо выполнить ряд требований. Впрочем, как говорят биологи, власти штата Западная Австралия редко выдают разрешительные документы, поэтому есть вероятность, что погибший был нелегальным обладателем дикого зверя.

Как раньше писала «Комсомолка», в августе австралийский город Маарума, расположенный в штате Квинсленд, захватила стая больших и весьма агрессивных кенгуру. Животные нападали на людей, которые боялись выходить из своих жилищ. Несколько горожан получили серьезные травмы, и маарумцы старались не покидают свои дома, не вооружившись предварительно палками и другими предметами, которыми они пытались защититься от незваных гостей.

При этом кенгуру не считаются особо агрессивными животными и редко специально нападают на людей. В основном они применяют силу для самозащиты, в том числе от собак.

Впрочем, кенгуру часто «убивают» австралийцев, но не по своей вине. Причиной гибели становятся ДТП с участием сумчатых, которые перебегают дороги в неположенных местах, да еще и в темное время суток. Например, в только штате Новый Южный Уэльс с 2001 по 2005 год из-за кенгуру произошло почти шесть с половиной тысяч ДТП. (https://www.dinggo.com.au/blog/kangaroo-accident-statistics) Особенно тяжело приходится мотоциклистам, ведь, согласно общенациональной статистике, половина жертв от столкновений с кенгуру приходится на владельцев «двухколесных коней».