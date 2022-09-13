Главная задача российских миротворцев - контроль за прекращением огня в зоне Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном Фото: REUTERS

После нового резкого обострения между Азербайджаном и Арменией, Россия подняла по тревоге свою 102-ю военную базу в Закавказье. На всякий случай.

ЧТО ЭТО ЗА БАЗА?

Это единственный и достаточно серьезный военный «кулак» России на Южном Кавказе. База расположена в Армении, договор о ней действует до 2044 года. Российские военные стоят тут сразу в двух гарнизонах — в городе Гюмри и в Ереване.

База оснащена комплексами С-300В, истребителями МиГ-29 и вертолётами Ми-24П и Ми-8МТ. На базе служат около 4 тысяч человек. Все - исключительно контрактники. Последние солдатики-срочники покинули базу осенью 2021-го.

И ЕЩЕ МИРОТВОРЦЫ

В Нагорном Карабахе (Арцахе) стоит и российский миротворческий контингент. Он так же полностью укомплектован только контрактниками. В его составе 1.960 военных и 90 бронетранспортеров.

Главная задача российских миротворцев - контроль за прекращением огня в зоне Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном.

КОГО МЫ ТАМ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ

Однажды Сергей Лавров пояснил: российские военные на базе в Армении отвечают за территорию самой Армении. То есть, нападение на эту страну будет рассматриваться как внешняя угроза для России.

Это полностью соответствуют и Уставу Организации Договора о коллективной безопасности — ОДКБ, в которую входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

И вот теперь, после нового обострения между Азербайджаном и Арменией, Ереван призывает Россию действовать по Уставу ОДКБ. Но кто напал на Армению? Азербайджан говорит: «Ереван первый начал!». В ответ несется: «Нет, Баку первый начал!».

В общем, тут лучше бы сначала разобраться, чем пороть горячку. А пока — настоять на прекращении огня.

И быть готовыми ко всему.

Поэтому база и поднята по тревоге.