Звезды без вкуса на «Эмми-2022»: у Риз Уизерспун новое лицо, у Селены Гомес пайетки за 2 миллиона и только Зендая идеальна

26-летняя Зендая получила «Эмми» в номинации «Лучшая драматическая актриса» за роль в сериале «Эйфория» Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе вручили 74-ю премию «Эмми» за лучшие телепремьеры года – награждали программы и сериалы. В этом году к нарядам звезд первой величины на этом сериальном «Оскаре» у нас возникло немало модных вопросов.

Артистки готовятся к этой церемонии очень тщательно – модные дома заранее шьют платья и выдают звездам напрокат или дарят. В этом году много актрис наряжались сами. Бросается в глаза, что очень мало бриллиантов – часть звезд отказались от массивных и очень дорогих бриллиантов. Лишь две больших голливудских звезды сияли дорогими бриллиантами.

Самые яркие выходы звезд на «Эмми 2022» kp.ru рассмотрели со стилистом Анваром Очиловым.

26-летняя Зендая получила «Эмми» в номинации «Лучшая драматическая актриса» за роль в сериале «Эйфория» и нарядилась лучше всех. Среди коллег в коктейльных платьях и костюмах Зендая выделялась шикарным вечерним нарядом Valentino. Единственная, кто выгуляла дорогой ювелирный гарнитур: бриллиантовые украшения актрисы стоят как маленькая вилла в Лос-Анджелесе, но она получает их на выходы бесплатно, являясь лицом бренда. Платье классное, прекрасное: классический «бальный вариант» без бретелей – корсет подчеркнул талию, пышная юбка придала образу романтичности. Платье усложнили креативным поясом-бантом, который возможен только для таких стройных дам. Волосы в прическу Зендая подняла атласной лентой и распушила высокий хвост – освежает лицо, придает образу игривое настроение и избавляет от официоза. Кстати, даже знающая толк в моде и острая на язык стильная Ксения Собчак выделила на «Эмми» именно этот женский образ: «Не очень люблю Зендаю (да простят меня все, ну не стучит сердечко), но к черному Valentino вопросов нет».

Зендая Фото: REUTERS

46-летняя Риз Уизерспун проиграла Зендае в номинации «Лучшая драматическая актриса» - она была номинирована за игру в сериале «Утреннее шоу». Но даже вида не подала – улыбалась ослепительно. Но все внимание на себе перетягивали драгоценности Tiffany: ожерелье с аквамаринами, голубыми цирконами и бриллиантами в два карата. Вообще Уизерспун блестела с головы до ног: зачем так много сияния не ясно. Актриса пришла в трендовом платье Armani Prive – глубокий синий цвет до конца года приносит удачу и заслуживает похвалы дизайнеров. Но главное здесь – пайетки: это главный топ, очень актуально. Казалось бы – еще вчера мы советовали так наряжаться на новогодний корпоратив, а сегодня разрешаем так ходить на светские вечеринки, в театр, в кино и ресторан. Уизерспун стройна, свежа и выглядит на 10 лет моложе. Вот что значит грамотно пользоваться достижениями инъекционной и лазерной косметологии: лицо свежо и наполнено, морщинки исключительно мимические, овал четкий, кожа упругая. Секрет здесь один – найти своего суперпрофи среди врачей-косметологов. Кстати, синие тени делают образ целостным. Заметили простую естественную укладку и корни у «блондинки в законе»? Так вот – и так теперь можно.

Риз Уизерспун Фото: REUTERS

36-летняя Аманда Сейфрид победила в номинации «Лучшая актриса в мини-сериале» за роль в сериале «Выбывшая». Аманда тоже пришла в мерцающем розовом платье Armani Prive и заявила: «Сегодня я русалка». Издалека не видно, но наряд и фактура ткани перенасыщены деталями: пайетки, кристаллы, оборки из сетки на плечах, пара ракушек… А еще: часы, серьги Cartier, серебряные кольца… Ужасно много деталей, которые самодостаточны и стильно живут по отдельности, но никак не вместе. Недавно Аманда купила ферму для своей семьи – вот это платье идеально подойдет на сельский карнавал, где уместны вместе и кристаллы, и сетка, и ракушки и все остальное. Еще раз обращаю внимание на простую прическу – обычный пробор, вот так теперь модно собираться на мероприятия.

Аманда Сейфрид Фото: REUTERS

34-летняя рэперша и актриса Lizzo пришла забрать премию за реалити-шоу, как верно подметили модные блогеры, в самом большом бальном платье в мире. Она круто несет свой образ по красным дорожкам. Однотонное красное платье-парашют или зефиринка вполне себе актуально. Естественно, чтобы вытянуть фигуру и сделать ее менее пышной нужен был прямо противоположный силуэт. Но здесь такой задачи не стояло – Lizzo подчеркнула пышные объемы пышным трендом. Оборки вокруг шеи, креативные рукава – все это модно.

Lizzo Фото: REUTERS

30-летняя Селена Гомес вся блестит в Celine – платье отличное, очевидно его подогнали точно под фигуру звезды, поэтому она напоминает статуэтку. Наряд расшит сотнями пайеток, которые удачно переливаются от вспышек фотоаппаратов и айфонов. Все в пайетках! Платье Селене наверняка подарили, а если покупать такое, то придется отдать около 2 миллионов рублей. Высокий воротник и американская пройма идеальна для красивых плеч. Многие осудили длинные зеленые арт-серьги, как я понимаю, это отсыл к сериалу, где играет Гомес «Убийства в одном здании». В зарубежных СМИ обсуждали драматичную историю, когда Селену исключили из номинанток на «лучшую актрису комедийного сериала», поэтому не станем ее критиковать.

Селена Гомес Фото: REUTERS

61-летняя Дженнифер Кулидж забрала статуэтку «Эмми» за «Лучшую женскую роль второго плана в телесериале». Звезду назвали лучшей за роль в сериале об отдыхающих в отеле «Белый лотос». Но для многих она – просто лучшая мама Стифлера из «Американского пирога». Дженнифер не меняется. Она ведь не только актриса и сценарист, но и стендап-комик. Вот это платье весьма комично: оно как обертка от конфеты – новинки, которую запускают на рынок и устроили безвкусную рекламную кампанию. В остальном выглядит актриса шикарно.

Дженнифер Кулидж Фото: REUTERS

25-летняя Сидни Суини была номинирована за роль в «Эйфории», но пролетела, зато наряд выбирала для победы - Oscar de la Renta. Сшито на заказ, но звезда в нем ужасна – некрасиво сдавленное декольте, испорченная талия, не пропорционально раздутые бедра: вышел безобразный кокон. Принт отличный, силуэт – не для этой звезды. Лучшее здесь – ручная вышивка на платье, очень красивый принт: вот бы эту фактуру да на пошив другого платья! Максимальная естественность в макияже и укладке хоть как-то спасают ситуацию – тут все идеально.

Сидни Суини Фото: REUTERS

28-летняя Джулия Гарнер тоже выгуляла странное платье. Фактура отличная: бархат, вышитые цветы, инкрустированные пайетками. Мечта сезона 2022 - 2023, а не ткань! Но вырез в виде ромба на животе сделал его комичным нарядом клоунессы на арене цирка. Это – Gucci. Но ведь если бы не этот ромб, открывающий пупок, то и платье сочли бы заурядным. Бежевые туфли на платформе – в тренде, но здесь они не уместны. Похвалим актрису за креативную прическу из «мокрых волн», которые отражают нынешнюю моду – расчешить так словно ваши волосы растрепал морской ветер и задела соленая вода. Но разве все это важно, когда Джулия Гарнер получила свою «Эмми» за сериал «Озарк» как «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале».

Джулия Гарнер Фото: REUTERS

36-летняя Кейли Куоко похожа на аниматора из агентства праздников. Розовое платье из тюля зачем-то еще украсили цветами, придав образу кукольность «на максималках». Ассиметричный подол уже в прошлом. Здесь можно было спасти положение просто длинной юбкой – вот без этого мини из передачи «Аншлаг». Зачем-то акцентировали внимание на проблемных зонах звезды – рыках и ногах, и замаскировали достоинства – талию, длинные ноги. В общем, так как звезда «Теории большого взрыва» никогда не наряжайтесь.