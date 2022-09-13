Минобороны сообщило о потери ВСУ за сутки 800 военнослужащих

Подразделения ВКС России, ракетные войска и артиллерия уничтожают все подразделения ВСУ повсеместно. Бьют по всему, что может представлять угрозу. Параллельно в тыловой зоне выжигают склады с боеприпасами и горючим. Из военных сводок исчезли сообщения о преступных действиях ВСУ и посылы к международным организациям. Теперь в боевой сводке звучит только огонь, сталь и чугун.

«Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й, 115-ой, 53-й десантно-штурмовых бригад ВСУ на Донбассе. Поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова. В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», - сообщил на прошедшем брифинге журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 12 пунктов управления ВСУ, 5 складов с боеприпаса, 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152-х районах.

«Авиация ВКС России сбила в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. А средствами противовоздушной обороны сбито 6 беспилотников и семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области», - перечислил Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

293- самолета.

154 - вертолета.

1944 - беспилотных летательных аппарата.

374 - зенитных ракетных комплекса.

4900 - танков и других боевых бронированных машин.

834 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3385 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5506 - единиц специальной военной автомобильной техники.