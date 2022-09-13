Вышедшие из Изюма бойцы поделились историями о героизме своих сослуживцев Фото: Александр КОЦ

Герой обороны Изюма Игорь «Буба» Смирнов удивительным образом соединяет людей, сражавшихся рядом с ним. Доброволец из Вологды, напомню 8 сентября взял на себя руководство боем в время танкового прорыва противника под Изюмом. Благодаря его действиям, атака была сорвана, но пришлось оставить одну из позиций. Буба с перебитыми ногами прикрывал отход товарищей. А чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой.

Эту историю мне поведал майор медицинской службы 1 танковой армии Анатолий. Он же рассказал и о другом герое, благодаря которому смогли выжить трое человек.

«Позывной «Док». Костя из Луганска, живет в России - тоже доброволец. Сам - ветеринарный врач. Был в штате пулеметчиком в одной из передовых рот. Он очень скромный. Тихо ко мне приходил за запасом лекарств и уходил.

Именно Костя во время событий 23-26 августа сыграл основную роль в спасении трех тяжело раненых! Двоих ранило в ноги. Одного в позвоночник.

Лечил их всеми противошоковыми запасами, что у него были. Он не дал развиться осложнениям от травм. Трое суток с такими травмами выжить в лесу без еды и воды - это чудо. А чудо сотворил «Док» Костя, запаслив всегда был.

Как он оказался на войне? Просто любит ЛНР и Россию».

- Он скромняга был действительно и очень воспитанный. Набирал у Иваныча (Анатолия – Ред.) медикаментов, воды, сигарет и уходил на передок, - рассказал мне один из наших бойцов с позывным «Старшина». - За зарядку гаджетов на моей машине связи по пути к позициям всегда старался отблагодарить меня хоть чем-то, а я отказывался конечно... Говорил мне, что я неправильный связист если сразу за ним стоял... Но у меня нигде больше не брала связь.

И тут я вспомнил, что совсем недавно получил сообщение с идентичной историей. Написал ее боец Адель с позывным «Воронеж», прочитав историю про Бубу.

«Есть еще один герой, 24 числа ранило в 9 роте (позывной роты «Зима») ранило троих, меня в том числе. Был медик, имя я не смогу сказать, поэтому и пишу, может узнаем как-нибудь.

Мы были в одном месте с Бубой в лесополосе, нас троих в ночь перетащили к «Зиме», и там был этот медик, штатный пулеметчик, если не ошибаюсь. Если бы не он, то я бы наверно не выжил. Серьезный осколок в позвоночник и в ногу, он обработал все и вколол промедол. Три дня мы лежали в лесу, не могли выбраться, были в окружении. Если бы не он и его знания, мне кажется, я бы не выжил. И огромное спасибо тем, кто тащил меня несколько часов до места эвакуации. Обязательно увижусь со всеми, найду всех. Спасибо вам, мужики!»

Теперь Адель «Воронеж» знает, что его спас «Док» Костя.