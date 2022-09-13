Больше половины россиян отдыхали дома или на даче летом 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьники уже написали традиционные сочинения на тему “Как я провел лето”, пришла очередь взрослых. Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин рассказал о результатах свежего опроса “Итоги летнего отдыха россиян”. В нем приняли участие жители городов и сел 80 регионов страны.

Самые популярные варианты такие:

Дома (хотя брал отпуск или был на каникулах) - 33% (год назад домоседов было заметно меньше, 21%. А вот в разгар пандемии, летом 202 года, 37%).

На даче – 28% (летом 2021 на огороде и в садовом участке “загорали” 25% отпускников)

Ездил в другие города России – 16% (год назад 11%)

В Сочи и на других курортах Краснодарского края – 7% (летом 2021 – 6%)

В Крыму - 2% (прошлым летом 4%)

За границей – 2% (год назад 13%)

Кирилл Родин считает важной цифру 16% - то те участники опроса, которые летом отправились в другие города и регионы России, причем на на Черное море (для крымских и краснодарских курортов были отдельные варианты ответа):

- Усилия по развитию внутреннего туризма не проходят даром, - уверен Кирилл Родин. - Предыдущие несколько лет этот вариант ответа выбирали 9 – 11%, а сейчас впервые доля путешествующих по стране заметно выросла.