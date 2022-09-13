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Общество13 сентября 2022 11:29

Лучший пляж – это огород: ВЦИОМ рассказал, где россияне провели лето

ВЦИОМ: больше половины россиян отдыхали дома или на даче летом 2022 года
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Больше половины россиян отдыхали дома или на даче летом 2022 года

Больше половины россиян отдыхали дома или на даче летом 2022 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьники уже написали традиционные сочинения на тему “Как я провел лето”, пришла очередь взрослых. Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин рассказал о результатах свежего опроса “Итоги летнего отдыха россиян”. В нем приняли участие жители городов и сел 80 регионов страны.

Самые популярные варианты такие:

Дома (хотя брал отпуск или был на каникулах) - 33% (год назад домоседов было заметно меньше, 21%. А вот в разгар пандемии, летом 202 года, 37%).

На даче – 28% (летом 2021 на огороде и в садовом участке “загорали” 25% отпускников)

Ездил в другие города России – 16% (год назад 11%)

В Сочи и на других курортах Краснодарского края – 7% (летом 2021 – 6%)

В Крыму - 2% (прошлым летом 4%)

За границей – 2% (год назад 13%)

Кирилл Родин считает важной цифру 16% - то те участники опроса, которые летом отправились в другие города и регионы России, причем на на Черное море (для крымских и краснодарских курортов были отдельные варианты ответа):

- Усилия по развитию внутреннего туризма не проходят даром, - уверен Кирилл Родин. - Предыдущие несколько лет этот вариант ответа выбирали 9 – 11%, а сейчас впервые доля путешествующих по стране заметно выросла.

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