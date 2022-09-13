Мирославу Карпович в спектакле с Павлом Прилучным заменят на другую актрису

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный нашел утешение с коллегой по театру Мирославой Карпович. Фото: соцсети.

После развода с женой Агатой Муцениеце Павел Прилучный нашел утешение в объятиях коллеги по театру Мирославы Карпович. Павел и Мирослава вместе играли в спектакле «Косметика врага», где между ними были весьма страстные сцены. Поговаривают, что именно тогда между Прилучным и Карпович вспыхнула страсть, которая, в итоге и привела к крушению брака звезды «Мажора». Поклонники были уверены, что со временем Прилучный сделает Мирославе предложение. Но актер неожиданно сыграл пышную свадьбу с молодой актрисой Зепюр Брутян.

Сейчас спектакль «Косметика врага» готовится к новому сезону. Первые показы заявлены на октябрь. Главную роль в постановке вновь сыграет ее бессменный исполнитель - Павел Прилучный. А вот Мирослава Карпович рядом с ним, похоже, больше не появится. По словам режиссера антрепризы Александра Баршака, звезде «Папиных дочек» сейчас ищут замену.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы появился второй состав, - пояснил «СтарХиту» Александр Баршак.

Сама Мирослава отвечать журналистам на вопрос, будет ли она вновь играть в спектакле «Косметика врага», категорически отказалась. Едва услышав фамилию Прилучный, Карпович тут же бросила трубку.

Павел и Мирослава скрывали свои отношения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прилучный развелся со своей женой Агатой Муцениеце в июне 2020 года. Практически сразу Павла заподозрили в отношениях с Карпович. Поклонники решили, что именно Мирослава увела Прилучного у жены и стала причиной распада семьи. Ни Павел, ни Мирослава эти слухи не комментировали. При этом артисты почти все время проводили вместе, чем давали еще больше поводов для пересудов. Сначала пара отправилась на отдых в Крым вместе с детьми Павла Тимофеем и Мией. Затем Прилучный устроил романтичный сюрприз в честь дня рождения Карпович. Павел отправился вместе с ней в полет на вертолете, при этом на земле под ними было выложено гигантское сердце из роз. Ну чем не признание в любви? Тем не менее, сегодня Прилучный говорит, что никогда не относился к Мирославе, как к любимой женщине.

- Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира - замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали, - рассказал Прилучный в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Павел признался, что после развода с Агатой чувствовал себя просто ужасно. И именно Мирослава помогла ему преодолеть это состояние.

- Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава Карпович - я бы не вытянул, - заявил артист.

Хотя Павел уверяет, что между ним и Мирославой ничего не было, поклонники ему не очень-то верят. Прилучный и Карпович жили под одной крышей и вместе ездили в путешествия – они провели совместный отпуск на Мальдивах и в Дубае.