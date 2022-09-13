Хождение за три моря: Какие перспективы откроет новый морской коридор Ченнай-Владивосток

Фото: фонд Росконгресс

За последние годы экономические отношения между Россией и Индией в значительной степени окрепли. По итогам 2021 года товарооборот между странами составил $13,5 млрд, увеличившись почти на 50% по сравнению с пандемийным 2020-м.

Темпы развития торгово-экономических отношений между государствами колоссальные, а потенциал для сотрудничества бескрайний. Совместные проекты захватывают такие области как энергетика, нефтяная сфера, военно-промышленный комплекс, фармацевтика, химическая промышленность, наращиваются объемы взаимных инвестиций на Дальнем Востоке и в Арктике. Поэтому российско-индийский бизнес-диалог на полях ВЭФ-2022 привлек к себе значительное внимание.

- На сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2700 инвестиционных проектов на сумму 6,5 трлн рублей, - заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, подчеркнув, что у стран огромный потенциал в развитии торгово-экономических отношений. - Помимо классических индустрий, в которых мы уже взаимодействуем, - это драгоценные металлы и драгоценные камни, важно выделить новые направления, которые могут стать драйверами - это создание новой транспортной артерии, которая будет соединять Азию, Европу - это Северный морской путь. В этой части у нас впереди большая совместная работа.

Замминистра торговли и промышленности Индии Анураг Джэйн в свою очередь напомнил, что Нью-Дели уделяет особое внимание нефтегазовым проектам. Планируется увеличить инвестиции в них до 13 млрд долларов, параллельно налаживая сотрудничество в области солнечной энергетики.

ПУТЬ В 17 ДНЕЙ

Несмотря то, что товарооборот между странами из года в год растет, вероятность того, что планка, установленная главами государств, в 30 млрд долларов будет достигнута к 2025 году, не столь высока. Хотя за семь месяцев этого года сумма товарооборота уже достигла показателей 2021-го и продолжает расти. Но помимо показателей необходимо решить системный вопрос с торговым дисбалансом. Поскольку Индия и Россия переходят на взаиморасчет в национальных валютах, то необходимо сбалансировать торговлю между странами, заметил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

Экспертное сообщество возлагает большие надежды на морской коридор Владивосток-Ченнаи, его эксплуатация позволит повысить товарооборот не только между Индией и Россией, но и Азией и Европой в целом. Товары, доставленные морским путем из Ченнаи в порт Восточный, дальше продолжат свой путь по железной дороге в западную часть России. В этой связи необходима поддержка двухстороннего сотрудничества в рамках логистических хабов, распределительных центров, демонстрационных мощностей, уверен председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Первый тестовый рейс по маршруту Владивосток-Ченнаи-Владивосток длился всего 17 дней. Его протяженность - 10 300 км. Уже с 1 октября будет запущено регулярное сообщение Ченнаи-порт Восточный, а к концу этого года планируется, что торговые рейсы между Россией и Индией станут еженедельными, заявил акционер морской транспортной Crystal Alliance Shipping Андрей Великородный.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ

Рассуждая об инвестиционном потенциале, в частности Дальнего Востока, глава Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) Санджив Мехта назвал ряд основных направлений.

- Дальний Восток - экономический драйвер для развития индо-российских отношений в будущем. Индия активно инвестирует в этот регион, в частности, на Сахалине, - отметил он. - Ключевые возможности сыграют трансформирующую роль в развитии инвестиционных отношений, в первую очередь, в сфере транспорта и логистики, например, морской коридор Ченнай, - он помогает укреплять наши связи. Во-вторых, альтернативная энергия, возобновляемые источники позволят сократить углеродный след и развивать устойчивые цепочки поставок. Цифра. Индия готова предлагать свои продвинутые сервисы для российского бизнеса. Экотуризм.

Президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния рекомендовал инвестировать в производство фармсубстанций, поскольку именно такое производство сегодня нужно России. Поставка дженериков стране, которая сама производит аналоги препаратов, не имеет смысла.