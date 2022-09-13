Агата Муцениеце призналась, что будет сниматься в детском "Голосе"

В эфире Первого канала продолжается шоу «Голос.60+», а сразу после него зрители увидят новые выпуски одиннадцатого сезона основного «Голоса». Пока неизвестно, кто станет главным ведущим вокального шоу. Потому что отзывы о работе Ларисы Гузеевой, заменившей Дмитрия Нагиева, разнополярные. Зато определилась соведущая.

В разное время помогали Дмитрию Нагиеву выводить детишек на сцену, снизив стресс до минимума, Светлана Зейналова, Наталья Водянова и Аглая Шиловская. В последнее время в шоу работала дважды мама Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного. По всей вероятности она и продолжит работу в проекте.

— Моя задача — отправлять на сцену детей, ну и все подводки я тоже читаю, — проговорилась в эфире «Авторадио» Агата. — Я точно там [в новом сезоне шоу] буду, а все остальное – большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация.

Звучит довольно самоуверенно, особенно с учетом того, что 10 сезон детского «Голоса» выйдет в эфир как минимум в следующем году. За это время многое, как показала практика, может поменяться.