Жан-Люк Годар: "Грусть - это глупо. Я выбираю небытие"

Cпасибо Жан-Люку Годару. Вечная ему память Фото: EAST NEWS

- В литературе есть прошлое и будущее. А в кино – только настоящее. – Так считал Жан-Люк Годар, умерший 12 сентября 2022 года. Вот такой получился вторник для синефилов. И, вроде, уж 91 год стукнул мастеру когда-то «Новой волны». Но все знают, что запоминается больше всего первое впечатление. По Штирлицу еще и последняя фраза, но здесь, у меня, другой случай. Только первое впечатление.

Он подарил лично мне невыносимо прекрасные минуты, которые не объяснить. Это был фильм «На последнем дыхании» с Джейн Сиборг и Жан-Полем Бельмондо. Два увеличенных кадра из этого черно-белого фильма до сих пор у меня, я под этими фотографиями больше двадцати лет живу. Я купила их в Париже, на Больших бульварах. На одном Бельмондо читает газету. В зубах – почти докуренная сигарета. На другом Бельмондо целует Сиборг. На улице Xavier-Privas. Там много ресторанчиков, ничего особенного. Но человек в шляпе целует коротко постриженную американскую журналистку, которая очень скоро его предаст. А у него рука на ее прекрасной шее. Это его последняя любовь.

Герой фильма - Мишель Пуаккар. Угонял машины, однажды случайно убил полицейского. Странно, но такой человек действительно был. Человек по фамилии Пуаккар ехал навестить больную мать в Гавре, на угнанной машине, по дороге случайно убил полицейского на мотоцикле.

И, вроде, все просто: средний бандит бежит от правосудия. В чем интрига, вообще? А вот именно в том. В последнем дыхании. Кто-то – может, даже сам Жан-Люк Годар, говорил, что это пародия на гангстерский фильм. Нет, ребята. Это не пародия. И не история загнанного зверя. Это история, как пара дней могут вобрать в себя все: от убийства, бегства, внезапной влюбленности, предательства и смерти. Извините за спойлер, но я до сих пор переживаю эту смерть в парижском переулке, когда Бельмондо умирает и говорит предательнице, что она мразь. По-французски звучит иначе, это ругательство не содержится даже в их приличных словарях. А она потом поднимает глазки и спрашивает над телом, что это значит?

Один из диалогов фильма. Боже, кто сегодня посмел бы разговаривать героям так?

— Я считаю, что доносительство — это плохо.— Нет, это нормально. Доносчики доносят, воры воруют, убийцы убивают, а влюбленные любят.

Или еще реплика: «Грусть — это глупо. Я выбираю небытие. Это не лучше, но грусть — это компромисс. А мне нужно всё или ничего».

Жан-Люк Годар для меня остался автором одного фильма. Человеком, погнавшим «новую волну» во всем кинематографе. Дальше у меня с его фильмами не сложилось, но это моя проблема. Однако недавно я настояла, чтобы сын посмотрел «На последнем дыхании». И мальчик из поколения, воспитанном «Марвелом» и комиксами, неожиданно оказался, как я, когда-то, на улице, без суперспособностей человека-паука, обнимая девушку в белом жакете. Молодое поколение мало чем делится сегодня, вы знаете, если вы родители. А еще вы знаете, как меняется взгляд смотрящего на настоящее кино.

За это спасибо Жан-Люку Годару. Вечная ему память.