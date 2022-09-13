Губернатор Омской области Александр Бурков: «Северный обход Омска — это транспортная связь с Восточной и Центральной Сибирью»

Подписи под документом поставили Губернатор Омской области Александр Бурков (слева) и заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус. Фото: omskportal.ru

Один из крупнейших универсальных банков России в рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа выделит на реализацию проекта по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильной дороги почти 20 миллиардов рублей.

«Сегодня мы даём старт ещё одному крупнейшему инфраструктурному проекту региона. Газпромбанк готов вложить в него почти 20 млрд собственных средств. Строительство объездной трассы позволит решить ряд вопросов: уменьшить транспортную нагрузку на городские магистрали и тем самым снизить темпы её износа из-за грузового трафика, а ещё значительно сократить углеродный след в черте города. Подчеркну, что проект важен не только для нашего отдельно взятого региона — это транспортная связь с Восточной и Центральной Сибирью. Это стратегически важно для выстраивания новых логистических цепочек и развития регионального производства в условиях санкционного давления. Кроме того, Газпромбанк уже зарекомендовал себя как надежный партнёр во время строительства ледового дворца „G-Drive Арена“ — коллеги занимались комплексным банковским обслуживанием проекта. Уверен, что Северный обход тоже станет успешным проектом в истории нашего партнерства», — заявил Александр Бурков.

Четырехполосная трасса протяженностью 62,6 км свяжет два направления: «Омск — Тюмень» (федеральная автодорога 1Р-402) и «Омск — Новосибирск» (федеральная автодорога Р-254 «Иртыш»). В ходе воплощения проекта будут построены мостовые переходы через реки Иртыш и Омь и более десятка путепроводов. Проект реализуют по принципу концессии. При этом концессионером – инвестором, который вложит в строительство дороги средства, выступит компания «ИнфраГЧП-А» из Группы Газпромбанка. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области будет концедентом.

Совокупные затраты на реализацию проекта превышают 63 млрд рублей. Почти половину этой суммы – 30,9, предполагается привлечь из федерального бюджета и с этой целью обратиться за поддержкой в правительство страны. Из бюджета региона Правительство Омской области планирует выделить 3,9 миллиарда. Кредитные средства Газпромбанка составят 19,5 млрд рублей

«Рост автомобильного трафика в российских регионах требует ускоренного развития дорожной инфраструктуры. Обладая обширным опытом и компетенциями, наш Банк традиционно борется за самые сложные и перспективные проекты, реализация которых повышает комфорт передвижения, существенно сокращая время в пути, позволяет вывести транзитный транспорт из населенных пунктов и в целом положительно влияет на экологию. Это наши безусловные приоритеты в любом проекте, и „Северный обход“ здесь не исключение. Данная инициатива принесет большую пользу омичам и станет драйвером развития региона», — прокомментировал проект заместитель Председателя Правления Алексей Белоус.