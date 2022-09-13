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В мире13 сентября 2022 13:06

Похороны королевы Елизаветы II станут крупнейшим собранием лидеров мировых держав

Приглашения не направлены только трем странам
Мария БЕРК
На похороны королевы Елизаветы II 19 сентября прибудут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира.

На похороны королевы Елизаветы II 19 сентября прибудут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира.

Фото: REUTERS

На похороны королевы Елизаветы II 19 сентября прибудут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира. МИД Великобритании, предчувствуя, что Вестминстерское аббатство будет сильно переполнено, рекомендовало сократить официальные делегации - на траурную церемонию ждут только главу государства с супругом. Многие мировые лидеры - от президента США Джо Байдена и до глав стран-участниц Содружества наций (Канады, Австралии, Новой Зеландии и других) - подтвердили свое участие в траурных мероприятиях.

Приглашения не были направлены лишь трем странам - России, Белоруссии и Мьянме. Иран будет представлен на уровне посла.

Из-за жестких мер безопасности иностранные гости не смогут воспользоваться личными автомобилями или вертолетами, поэтому принято решение доставлять их к месту погребения королевы на специальных автобусах, пишет издание Politico.

После смерти королевы в шотландском замке Балморал 8 сентября, гроб с телом ее величества был выставлен сначала в Тронном зале Холирудкого дворца в Эдинбурге, а затем в Эдинбургском соборе, где на прощальной церемонии собрались члены королевской семьи.

Принц Гарри, которому не хватило пары часов, чтобы попрощаться с бабушкой, прилетел в Британию один. Было оговорено, что в первые дни в Балморале могут находиться только близкие родственники, а Меган Маркл в это число не входит. Это оскорбило Гарри и поэтому принц покинул замок утром 9 сентября даже не дождавшись завтрака.

После приезда Меган в Шотландию, принцы Уильям и Гарри вместе с супругами появились перед камерами. Придворные источники сообщают, что новоиспеченная принцесса Уэльская Кэтрин с двойной настороженностью относится к Меган, ожидая от нее очередного подвоха. Вместе с тем, на сегодня Маркл и Гарри держатся сдержанно, соблюдая установленный этикет.

Сейчас все внимание репортеров приковано к Карлу III. Соцопросы показывают, что 60% британцев верят, что он будет хорошим королем. При этом в прессе появляются материалы о причудах Чарльза, например, он требует, чтобы его шнурки гладили утюгом, на зубную щетку выдавливали дюйм пасты, в во время приема ванны приносили стакан воды.

13 сентября гроб с телом Елизаветы II был отправлен в сопровождении принцессы Анны в Лондон, в Букингемский дворец. Там уже с королевой смогли попрощаться все представители фамилии Виндзоров.

Похороны пройдут 19 сентября, королеву будет покоится в часовне Святого Георгия вместе с супругом принцем Филиппом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Лондоне разразился скандал вокруг посольства Украины. Украинские дипломаты решили выразить соболезнования и почтить память Елизаветы II, разместив на здании посольства световую проекцию с изображением королевы. Правда, вместо «Queen Elizabeth II» у украинцев получилось - «Queer». Слово «Queer» переводится как гомосексуалист и в определенном контексте может считаться ругательством.

Фото и видео с опечаткой быстро распространилось по соцсетям, собрав тысячи гневных комментариев. Некоторые подозревают, что украинцы пошли на «культурный вандализм», другие посоветовали лучше учить английский перед тем, как выражать соболезнования.

КАРТИНА ДНЯЕлизавета II: досье KP.RU