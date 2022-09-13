Похороны королевы Елизаветы II станут крупнейшим собранием лидеров мировых держав

На похороны королевы Елизаветы II 19 сентября прибудут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира. Фото: REUTERS

На похороны королевы Елизаветы II 19 сентября прибудут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира. МИД Великобритании, предчувствуя, что Вестминстерское аббатство будет сильно переполнено, рекомендовало сократить официальные делегации - на траурную церемонию ждут только главу государства с супругом. Многие мировые лидеры - от президента США Джо Байдена и до глав стран-участниц Содружества наций (Канады, Австралии, Новой Зеландии и других) - подтвердили свое участие в траурных мероприятиях.

Приглашения не были направлены лишь трем странам - России, Белоруссии и Мьянме. Иран будет представлен на уровне посла.

Из-за жестких мер безопасности иностранные гости не смогут воспользоваться личными автомобилями или вертолетами, поэтому принято решение доставлять их к месту погребения королевы на специальных автобусах, пишет издание Politico.

После смерти королевы в шотландском замке Балморал 8 сентября, гроб с телом ее величества был выставлен сначала в Тронном зале Холирудкого дворца в Эдинбурге, а затем в Эдинбургском соборе, где на прощальной церемонии собрались члены королевской семьи.

Принц Гарри, которому не хватило пары часов, чтобы попрощаться с бабушкой, прилетел в Британию один. Было оговорено, что в первые дни в Балморале могут находиться только близкие родственники, а Меган Маркл в это число не входит. Это оскорбило Гарри и поэтому принц покинул замок утром 9 сентября даже не дождавшись завтрака.

После приезда Меган в Шотландию, принцы Уильям и Гарри вместе с супругами появились перед камерами. Придворные источники сообщают, что новоиспеченная принцесса Уэльская Кэтрин с двойной настороженностью относится к Меган, ожидая от нее очередного подвоха. Вместе с тем, на сегодня Маркл и Гарри держатся сдержанно, соблюдая установленный этикет.

Сейчас все внимание репортеров приковано к Карлу III. Соцопросы показывают, что 60% британцев верят, что он будет хорошим королем. При этом в прессе появляются материалы о причудах Чарльза, например, он требует, чтобы его шнурки гладили утюгом, на зубную щетку выдавливали дюйм пасты, в во время приема ванны приносили стакан воды.

13 сентября гроб с телом Елизаветы II был отправлен в сопровождении принцессы Анны в Лондон, в Букингемский дворец. Там уже с королевой смогли попрощаться все представители фамилии Виндзоров.

Похороны пройдут 19 сентября, королеву будет покоится в часовне Святого Георгия вместе с супругом принцем Филиппом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Лондоне разразился скандал вокруг посольства Украины. Украинские дипломаты решили выразить соболезнования и почтить память Елизаветы II, разместив на здании посольства световую проекцию с изображением королевы. Правда, вместо «Queen Elizabeth II» у украинцев получилось - «Queer». Слово «Queer» переводится как гомосексуалист и в определенном контексте может считаться ругательством.

Фото и видео с опечаткой быстро распространилось по соцсетям, собрав тысячи гневных комментариев. Некоторые подозревают, что украинцы пошли на «культурный вандализм», другие посоветовали лучше учить английский перед тем, как выражать соболезнования.