Средняя стоимость квадратного метра на столичном вторичном рынке, по данным «Мира квартир», сейчас более 317 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А теперь я вам покажу, как живут настоящие тагильские олигархи! – интриговал зрителя герой «Нашей Russia» в исполнении Сергея Светлакова. И гордо демонстрировал свой шикарный номер в турецком пятизвездочном отеле. Чьи стены тем временем сотрясались от знаменитого клича «Таги-и-ил!» в исполнении уже Михаила Галустяна.

Но российские риэлторы выяснили: чтобы почувствовать себя богачом из Нижнего Тагила, необязательно лететь в Турцию. Оказывается, любой владелец захудалой московской однушки - потенциальный тагильский «жилищный олигарх»!

О чем это мы? А о том, что однушка в советской «панельке» на окраине Москвы уже давно стала своеобразным мерилом на рынке недвижимости. Когда говорят, что чудесные апартаменты на берегу моря в далекой теплой стране стоят столько-то тысяч долларов, - сложно это как-то для восприятия нашего человека. А когда объясняют, что это стоимость всего-то двух советских однушек в спальном районе Москвы, все сразу становится понятно.

Вот и аналитики федерального портала «Мир квартир» решили стоимость квартир в российских городах померять столичными однушками. А точнее, выяснить, сколько квартир в том или ином городе можно купить по цене самой захудалой московской однокомнатной квартиры - в доме советской постройки, в спальном районе ближе к окраине внутри МКАД.

Исходные данные такие.

- Средняя стоимость квадратного метра на столичном вторичном рынке, по данным «Мира квартир», сейчас более 317 тысяч рублей.

- Средняя цена московской однушки, которая соответствует озвученным выше незатейливым критериям, - 10,8 млн рублей. Обычная площадь такого однокомнатного «счастья» в старой московской панели - в 34 кв м.

В итоге оказалось, что в 32 крупных российских городах (из 69, которые попали в исследование) москвич легко поменяет свою старую однушку на две куда более просторные квартиры. В 28 городах - на три. А в вышеупомянутом Нижнем Тагиле - ну, вдруг кто из москвичей давно мечтал туда переехать – на целых пять общей площадью в 242 квадрата!

- И это мы еще взяли скромную однушку в спальном районе Москвы, а не трешку в центре или жилье бизнес-класса, - комментирует результаты подсчетов генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. - Москвич в российской провинции легко может стать «жилищным олигархом» - другое дело, что вряд ли он будет стремиться к этому.

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