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Экономика13 сентября 2022 13:16

«Каждый москвич - жилищный олигарх»: сколько квартир можно купить в российских городах по цене столичной однушки

Аналитики оценили разброс цен на жилье по стране
Елена ОДИНЦОВА
Средняя стоимость квадратного метра на столичном вторичном рынке, по данным «Мира квартир», сейчас более 317 тысяч рублей

Средняя стоимость квадратного метра на столичном вторичном рынке, по данным «Мира квартир», сейчас более 317 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А теперь я вам покажу, как живут настоящие тагильские олигархи! – интриговал зрителя герой «Нашей Russia» в исполнении Сергея Светлакова. И гордо демонстрировал свой шикарный номер в турецком пятизвездочном отеле. Чьи стены тем временем сотрясались от знаменитого клича «Таги-и-ил!» в исполнении уже Михаила Галустяна.

Но российские риэлторы выяснили: чтобы почувствовать себя богачом из Нижнего Тагила, необязательно лететь в Турцию. Оказывается, любой владелец захудалой московской однушки - потенциальный тагильский «жилищный олигарх»!

О чем это мы? А о том, что однушка в советской «панельке» на окраине Москвы уже давно стала своеобразным мерилом на рынке недвижимости. Когда говорят, что чудесные апартаменты на берегу моря в далекой теплой стране стоят столько-то тысяч долларов, - сложно это как-то для восприятия нашего человека. А когда объясняют, что это стоимость всего-то двух советских однушек в спальном районе Москвы, все сразу становится понятно.

Вот и аналитики федерального портала «Мир квартир» решили стоимость квартир в российских городах померять столичными однушками. А точнее, выяснить, сколько квартир в том или ином городе можно купить по цене самой захудалой московской однокомнатной квартиры - в доме советской постройки, в спальном районе ближе к окраине внутри МКАД.

Исходные данные такие.

- Средняя стоимость квадратного метра на столичном вторичном рынке, по данным «Мира квартир», сейчас более 317 тысяч рублей.

- Средняя цена московской однушки, которая соответствует озвученным выше незатейливым критериям, - 10,8 млн рублей. Обычная площадь такого однокомнатного «счастья» в старой московской панели - в 34 кв м.

В итоге оказалось, что в 32 крупных российских городах (из 69, которые попали в исследование) москвич легко поменяет свою старую однушку на две куда более просторные квартиры. В 28 городах - на три. А в вышеупомянутом Нижнем Тагиле - ну, вдруг кто из москвичей давно мечтал туда переехать – на целых пять общей площадью в 242 квадрата!

- И это мы еще взяли скромную однушку в спальном районе Москвы, а не трешку в центре или жилье бизнес-класса, - комментирует результаты подсчетов генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. - Москвич в российской провинции легко может стать «жилищным олигархом» - другое дело, что вряд ли он будет стремиться к этому.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что можно купить по цене советской однушки в Москве

Город Средняя цена 1 кв м, тыс руб Сколько квартир купит москвич взамен своей однушки Максимальная общая площадь этих квартир, кв м

Сочи 260,6 1 42

Санкт-Петербург 199,3 1 54

Владивосток 164,4 1 66

Севастополь 161,8 1 67

Казань 137,5 1 79

Калининград 123 2 88

Симферополь 121,2 2 89

Нижний Новгород 111,5 2 97

Краснодар 110,7 2 98

Новосибирск 108,6 2 100

Екатеринбург 100,4 2 108

Ростов-на-Дону 94 2 115

Волгоград 75 3 144

Грозный 72,5 3 150

Челябинск 62,4 3 174

Магнитогорск 53,9 4 201

Нижний Тагил 44,9 5 242

По данным Mirkvartir.ru. В расчет брались цены на вторичном рынке

Экономика: Финансы/цены