В Мариуполе начал работать детский сад, восстановленный тульскими строителями

Восстановленный тульскими строителями детский сад в Левобережном районе Мариуполя открылся 13 сентября. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Мариуполе 13 сентября начал работать детский сад, восстановленный тульскими строителями. Здание в Левобережном районе города капитально отремонтировали по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Шефскую помощь регион оказывает в рамках соглашения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой.

С утра для маленьких воспитанников детского сада провели утренник. Министр строительства Тульской области Константин Лопухов пожелал ребятам здоровья и интересных занятий в обновленном здании. От имени жителей Мариуполя первый заместитель главы администрации города Евгений Хармышев поблагодарил тульских строителей и губернатора Алексея Дюмина за помощь в восстановлении инфраструктуры.

Чтобы успеть к началу учебного года, последние четыре недели на объекте круглосуточно трудились около ста человек. Здание после капитального ремонта преобразилось: строители полностью заменили инженерные сети и кровлю, обновили фасад, выполнили внутренние отделочные работы. Поставка и монтаж инженерного и технологического оборудования были выполнены в кратчайшие сроки.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, детский сад будет работать по российским образовательным стандартам.

- Штат сотрудников полностью укомплектован из местных жителей. Мы оказываем им методическую и консультационную помощь. В сентябре наши наставники проведут для них дистанционное повышение квалификации. Детский сад будет работать по российским образовательным стандартам. В учреждение зачислено порядка 200 малышей из Левобережного и других близлежащих районов, – рассказала Алевтина Шевелева.

Детский сад посещают ребятишки от года до семи лет. В нем работают 11 групп. Здание оснастили всем необходимым для игр, занятий и творчества. В детсаду оборудовали помещения для занятий физкультурой, пищеблок и медицинский блок. В группы закупили новую мебель и игрушки, развивающие игры и интерактивные доски. Представители тульского отделения партии «Единая Россия» закупили и передали воспитанникам детсада наборы для творчества. В образовательное учреждение также доставили около 40 наименований канцелярских товаров - картон, пластилин, цветная бумага, краски, мелки и многое другое.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве в июне 2022 года на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Согласно документу регион поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя. Специалисты из Тульской области отстраивают разрушенную социальную инфраструктуру города: жилые дома, школы, детские сады и другие объекты. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона.