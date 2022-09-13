Госдума провела первое пленарное заседание осенней сессии 13 сентября 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 сентября 2022 года все депутаты собрались после летних отпусков. Открылась очередная сессия. Осенняя. «В такой напряженной обстановке сессии мы еще не открывали», -выразил общую мысль парламентариев Геннадий Зюганов. Специальная военная операция и ее последствия – об этом говорили, пожалуй, больше всего в своих приветственных речах депутаты. А Миронов вообще шокировал всех словом мобилизация, произнесенным с высокой трибуны. Правда уточнил, что речь не о том, что все тут подумали…

Как прошел первый осенний рабочий день Государственной думы в репортаже «КП».

Вопреки обычному, сегодня в длинных, застеленных красными ковровыми дорожками, коридорах Госдумы было необычно тихо. Хотя казалось бы, все после летних каникул, отпусков, дач, курортов. Но не в этот раз …

- Да, в такой напряженной обстановке сессии мы еще не открывали, - вздохнул лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Об этом так или иначе говорили все без исключения парламентарии, просто опытный оратор Геннадий Андреевич наиболее точнее всех общие мысли выразил. «Предстоит много работы», «Впереди много задач», «Время очень непростое»…

Тревожность и напряжение – вот что витало в этот день в здании на Охотном ряду. Улыбки сдержанные, рукопожатия быстрые. Медицинские маски, которые вроде как обязательны, тоже сброшены. Коронавирус уже не так страшен.

До 12:00, час Х начала работы депутатов, стандартные выступления перед входом в зал заседаний. Зюганов рассуждал о СВО и ругал «Единую Россию».

- За что народ должен быть благодарен партии власти? За какие-такие заслуги эта партия опять заняла 80% мест среди мундепов и в парламентах? Я посмотрел сводки, за первое полугодие 2022 было введено в строй всего 32 объекта. Хочу напомнить, что после победы 1945 за год ввели 1500 объектов. Почитайте и посмотрите, как строилась страна и как она работала, тогда вы будете принимать совсем другой бюджет. Это и будет главный вклад в нашу победу. Да, сейчас мы терпим неудачу под Харковом, на войне они всегда бывали. Но не надо упрекать солдат и офицеров, которые сидят в окопах по 2 — 3 месяца. Надо их поддерживать, помогать и готовить смену. В этом суть военно-политического руководства страной.

Итогами единого дня голосования Геннадий Андреевич явно был не доволен. В отличие от его конкурента, вновь назначенного председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого, хотя впервые за долгие годы сессия открывается без Жириновского.

- Многие злопыхатели говорили, что без Владимира Вольфовича партия будет терять свои позиции. Да, нам без него сложно. Но прошедшие выборы показали, что наша партия все так же сильна и наращивает обороты.

Похвалился Слуцкий и работой ЛДПР на Донбассе – помощь переселенцам, гуманитарные конвои, заявки о вступлении в ЛДПР от военных. И пригрозил ООН переносом штаб-квартиры из Нью-Йорка куда-нибудь еще.

- Приближается сессия генассамблеи ООН. Но ни одному из 5-ти членов делегации от России визы так и не дали. Американская сторона играет в игры, которые никак не соответствуют подписанным еще в 40-х годах соглашениям. Если визы нам не дадут, мы будем поднимать вопрос о переносе ген-штаба из Нью-Йорка…

Пока одни парламентарии выступали перед журналистами, другие как-то даже как-будто стараясь максимально незаметно, пробегали в зал. Хинштейн, Валуев,Толстой прошмыгнули дверь даже не бросив взгляд в сторону пресс-вола у главной лестницы.

- Приветствую всех, - с точностью кремлевских курантов ровно в 12:00 открыл заседание Вячеслав Володин. – Вчера я встречался с президентом, Владимир Владимирович просил передать вам пожелание успешной работы. Чтобы все у нас с вами получалось.

Весь зал благодарно захлопал.

Володин, окинув взглядом своих коллег, сообщил по-хозяйски, что сегодня тут присутствуют не все.

- Некоторые до сих пор в командировке на Донбассе, - сообщил он. И перешел к делу.

- Самое главное в эту сессию – бюджет. Нам предстоит принять главный финансовый документ страны. Проект бюджета будет внесен в Госдуму до 1-го октября.

Володин выглядел бодрым, слегка загорелым, но то ли сообщил коллегам, то ли пожаловался: «Отпусков у нас не было!». Совет думы и над проектом бюджета трудился, и законодательные инициативы принимал, например «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений».

- За лето к нам поступило 162 законодательные инициативы. Всего же сейчас на рассмотрении в Думе 1342 законопроекта, 314 из которых приняты в первом чтении…

Говорил он сегодня и о развитии электротранспорта в городах. Нет, не об электрокарах, как многие могли бы подумать, а о трамваях и троллейбусах А еще о пассажироперевозках по рекам, которые с легкой руки Валентины Терешковой и ее программы «Большая Волга» теперь у нас взялись развивать.

Ну и конечно, само собой, в своих приветственных речах не обошел Володин и ситуацию на Украине.

- Весь мир на грани катастрофы из-за обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС. Америка и ЕС молчат. И если США далеко, то Ес-то близко и может пострадать.

Внешние проблемы– самая обсуждаемая тема парламентариев. Причем не только сегодня, такая тенденция наметилась уже давно. А теперь, когда идет специальная военная операция и Россию обложили санкциями, и подавно.

- Пора произнести с этой трибуны это слово – мобилизация, - решил всех шокировать глава справедливоросов Сергей Миронов. - Но не та, о которой все подумали. Не нужны повестки в почтовых ящиках, а вот полное понимание происходящего необходимо. Люди наши не должны бояться и паниковать, но сейчас не время и веселиться и плясать. На Украине сегодня идет фронт войны в фашизмом, а вся Россия – это тыл. Правда в том, что против нас воюют НАТО, а армия Украины – это просто средство. Пора давным давно просыпаться, особенно нашим чиновникам и на местах и в Правительстве. Необходима мобилизация нашей экономики, мобилизация бюджета. Мы не должны жалеть денег на то, чтобы нашей армии всего хватало. В приграничных с Украиной регионах надо ввести антитеррористический режим со всеми вытекающими. Необходимо отказаться от правил, что мы воюем только с военной инфраструктурой и не наносим удары по иной. Они же (ВСУ — ред) наносят и по АЭС и по другим гражданским объектам. Наверное, пришла пора отвечать зеркально.

Только один из глав фракций – Алексей Нечаев от «Новых людей» сегодня в своем выступлении ни разу не произнес слова – Америка, НАТО, СВО… А говорил он, как обычно о бизнесменах и,что не обычно, об инстаграме.

- Да, поведение компании «Мета» недопустимо. Но инстаграм был важен для бизнеса, особенно для небольшого. И то, что эта соцсет теперь запрещена вызывает вопросы. Тем более, что вице-президент Мета еще весной извинился. Давайте восстановим инстаграм, раз он стал себя хорошо вести? Все равно все, кто хотел, скачали ВПН...

От «Единой России» выступал Дмитрий Вяткин, который тоже сообщил, что работа фракции не прекращалась летом ни на день.

- Сейчас каждый день на счету. Очень многие наши коллеги работали на Донбассе, доставляли гуманитарные грузы, помогали восстанавливать разрушенное нацистами. И не только от «Единой России», но и представители других фракций, так что в этом смысле полное единение.

Дальше Вяткин перешел к похвалам «Народной программы». И сообщил, что по ней отремонтировано 1000 школ и детских садов, 1600 клубов, облагорожено 7000 дворов.

- И это те результаты, которые можно пощупать руками, - радостно вещал с трибуны Вяткин.

Как и многие он говорил о поддержке военных, вернувшихся с боевых действий. А так же наметил планы на будущую работу. ЕдРо собирается внести законопроект об уголовной ответственности за хищение и распространение персональных данных. Продвинуть законопроект о защите и поддержке волонтерства. Защитить память народа, законопроектом «О статусе георгиевской ленты». Ну и – самое главное (после бюджета, естественно) заняться модернизацией образования.

- Уже сегодня мы рассмотрим проект, который призван установить единые для всей страны стандарты образования…

«Золотые», как тут же прозвали их депутаты. И тут же к их обсуждению и приступили…