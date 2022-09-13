Мастер-классы, встречи и концерты с блогерами и звездами: Yappy Truck едет в Москву!

21 сентября мобильная академия контента YAPPY Truck остановится на набережной в Парке Горького (Москва), где состоится Всемирный день русского единения. В рамках мероприятия в парке выступят Иванушки International, TSOY, ST, Amirchik, Ershov, Денис Клявер, SHAMAN и другие артисты и блогеры. Вход на мероприятие свободный.

YAPPY Truck путешествовал по стране все лето и уже проехал путь от Санкт-Петербурга до Крыма, встретил горожан Твери, Казани, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы — всего трак посетили уже более 226 тысяч человек.

Теперь мобильная академия контента YAPPY Truck с современным аудио- и видеооборудованием откроет двери в Парке Горького, где весь день будут проходить мастер-классы по созданию контента с участием инфлюэнсеров и звезд. Поучаствовать в активностях на площадке может каждый: вход свободный.

ST, рэпер и блогер: «21 сентября YAPPY соберет всех самых творческих людей в Москве, и я буду рад поделиться с ними своим блогерским опытом, а также раскачать парк как музыкант. Я хочу доказать новичкам площадки, что все возможно. В своем аккаунте я настоящий — не стараюсь, чтобы видео залетело, а просто, например, читаю свои стихи. К тому же хочу призвать всех пользователей: делайте то, что любите, и добьетесь успеха».

Каждый желающий сможет лично оценить стихи ST и других поэтов на встрече #superСТИХИ, встретиться с Аннет Сай, посетить закрытый предпоказ реалити-шоу «Вызов» и пообщаться с его создателями и участниками. Все мероприятия пройдут в лекториях.

Также на территории трака будут работать коллаб-бокс, лаундж-зона с качелями и зона стритбола, где состоятся матч с участием профессиональных баскетболистов и выступления чирлидерш. В зоне уличных танцев пройдут баттлы между танцевальными командами «Фарфор» и «Шумиха Среди True», а на рампе — соревнования скейтбордистов. Каждый желающий сможет присоединиться к активностям и научиться новому под руководством профессионалов.

Все посетители мобильной академии в Москве смогут принять участие в «Баттле городов»: для этого надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в YAPPY c хештегом своего города — #yappytruckmsk. Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в подборку «YAPPY Truck: лучшие видео».

Найти и посмотреть видео из других регионов, где уже побывал трак, можно по хештегам: #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytruckkazan (Казань), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyoshkarola, #yappytruckyo и #yappytruck0708 (Йошкар-Ола), #yappytrucktavrida (Таврида).

Справка:

YAPPY — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. С начала года к сервису присоединились пользователи еще из 8 стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана.

На сегодняшний день месячная аудитория приложения достигла 4 млн человек, а количество загруженных роликов — свыше 2 млн.