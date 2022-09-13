Как я открывал интернет-магазин: Липовые отзывы, наценка 500% и пропажа товара

Сегодня рынки перекочевали в интернет и называются модным словом «маркетплейс», но суть осталась та же Фото: Shutterstock

ДЕНЕГ НЕТ – ИДЕМ В ИНТЕРНЕТ

Все мы вышли из девяностых. А в девяностые как было: нужны деньги - отправляйся торговать на рынок. Сегодня рынки перекочевали в интернет и называются модным словом «маркетплейс», но суть осталась та же: когда с работой не очень ладится, всегда есть шанс попробовать заняться торговым бизнесом.

Маркетплейсы – это большие интернет-магазины, где можно купить все, от белья до холодильника. Направление популярное, и, говорят, прибыльное. Так мы с приятелем окунулись в сферу интернет-торговли, хотя раньше отношения к торговле не имели.

Маркетплейсов в мире не так уж много. У нас главные – это Wildberries, OZON, Яндекс-Маркет, Сбер-Маркет, Lamoda, ну и еще парочка. Каждый маркетплейс – это большой товарно-продуктовый онлайн-рынок. Торговцы открывают там свой магазин, а дальше все происходит, как в реальной жизни. Сначала выбираешь товар, которым хочешь торговать. Например, корм для кошек. Потом закупаешь этот корм по оптовым ценам, его привозят на склад маркетплейса, и там он хранится, пока его не купят. Фотографии нашего, вернее, кошачьего корма загружаются на страничку магазина. А дальше все происходит по знакомому сценарию, как в Яндексе или Гугле: если покупатели вводят в строке поиска фразу «корм для кошек», маркетплейс предлагает кучу страниц с нужным товаром. Покупатель выбирает, оплачивает, служба доставки забирает товар со склада и привозит в пункт выдачи. И уже там клиент получает заветные пакетики с паштетами и желе.

Открыть магазин на маркетплейсе может любой желающий. И бесплатно. А вот заработать в этом магазине приличные деньги - это, как оказалось, целая наука.

НАУКА ПРОДАВАТЬ

В общих чертах схема выглядит так. Сначала надо понять, что хотят купить люди. Затем – в какой сезон им нужно это предложить. Потом надо проверить, как и по какой цене этот товар продают конкуренты. И, наконец, решить, стоит ли вообще связываться с этим товаром или поискать другой. В интернете все эти данные собирают специальные сервисы аналитики и метрики.

За полмесяца мы изучили, наверное, все, что было написано и отснято о торговле на маркетплейсах в течение последних полутора лет. И этого хватило для принятия окончательного решения: поставим бизнес на ноги, будем получать стабильный пассивный доход, а сами продолжим без спешки и нервов искать себе нормальную работу по специальности. Поживем-увидим, одним словом…

ИП, САМОЗАНЯТЫЙ, ООО?

Для начала надо было определиться, как мы оформим бизнес юридически. Выбор оказался небогатым. Открывать юрлицо смысла не было: ООО бывает нужно, если у тебя большие обороты, то есть ты можешь закупить товар на миллионы. Но денег у нас было всего 250 тысяч на двоих. И те частично взяли в долг у сердобольных родителей.

В ИП тоже необходимости не было, ведь существует статус самозанятого, избавляющий от налоговой отчетности и необходимости открывать специальный банковский счет. Конечно, важны и налоги. Например, если у вас ООО, то по упрощенной системе платится от 5 до 20%. Для ИП налог – от 6%. А самозанятый должен отдавать государству всего 4%.

На самозанятости мы и остановили свой выбор. Я оформился через личный кабинет на сайте nalog.ru как самозанятый, привязал счет к банковской карте. И бизнес, страшно сказать, стартовал.

ЧТО БЫ ТАКОГО ПРИКУПИТЬ?

Селлерами, то есть владельцами магазина на маркетплейсе, мы стали довольно быстро. Для этого зарегистрировались на сайте маркетплейса и прошли проверку: служба безопасности должна была убедиться, что мы работаем по подлинным документам и вообще – реальные люди. Затем получили страничку для размещения своего магазина вместе с личным кабинетом. Осталось только наполнить ее товарами. И это оказалось самым непростым, потому что без подготовки сразу разобраться в специальных сервисах аналитики человеку со стороны сложно.

Маркетплейсы своей аналитикой не делятся. Нам пришлось звонить в обучающие школы, ориентируясь на рейтинги, которые составляют деловые издания. Эти школы учат, как находить информацию о товарах и ценах и какие запросы чаще всего вводят в поисковики потенциальные клиенты. Кроме того, там учат правильно вывешивать товары на странице магазина, фотографировать и составлять описание. Ну, и, конечно, важно научиться сделать свой магазин заметным, ведь на маркетплейсах тысячи точно таких же продавцов, и каждый хочет заработать себе на хлеб с квартирой в центре города.

- Попробуйте начать с сезонных товаров, чтобы понять, как это все работает. Сезонный товар продается быстро, с ним больше рисков, но ниже конкуренция. Посмотрите в сервисах аналитики (о них чуть ниже, — Ред.), какие запросы наиболее актуальные, и ищите этот товар, - посоветовали нам в школе «Меркатус». - Надо представлять, что происходит на рынке в целом, а не цепляться за отдельные цифры. Если брать в расчет только динамику продаж, например, сколько носков было продано в этом месяце, но не понимать причину, можно за считанные часы потерять все деньги. На продажи именно вашего товара могут повлиять, например, плохие отзывы. Или какое-то событие, скажем, Новый год. Кто сегодня дарит носки на Новый год? К Новому году предлагайте покупателям елочные игрушки. Но и это еще не все! У вас может быть огромная выручка, деньги будут идти и идти, а прибыли не будет. Потому что расходы на транспортировку ваших носков, их доставку и хранение превысят доходы.

- И что же делать? Купить маленькую партию, чтобы хранить ее дома?

- Всю свою торговлю разбейте на три этапа. Первый – посмотрите метрики и изучите спрос отдельно на все интересные товары. Потом рассчитайте объем заказа. Третий этап – найдите производителя или оптовика и, главное, добейтесь от него гарантий того, что товар поступит в нужное вам время и в нужное время.

Так мы и поступили – ударились в творческий поиск. Для начала подписались на сервисы аналитики. Лидерами являются три – «Маяк», «МП Статс» и «Маркет Гуру». Был май, статистика показывала, что в стране образовался острый дефицит мужских шорт. Надо было спасать однополчан! Ну, то есть, представителей одного с нами пола.

КИТАЙ ИЛИ МОСКВА?

Одежду, которая продается в России, как известно, чаще всего производит Китай. Поэтому первая мысль, которая нас посетила после того, как мы выбрали шорты – искать товар на Alibaba.com. Получалось, что мы создали магазин на одном маркетплейсе, чтобы продавать там товар, купленный на другом маркетплейсе. Но стесняться тут нечего, так делают абсолютно все. А те селлеры, которые не закупают товар на зарубежных маркетплейсах, делают это на оптовых рынках.

Для нас везти шорты из Китая оказалось слишком долго. Мы и так потратили кучу времени на поиск товара. Почти месяц. Все считали, мечтали, следили за метриками и аналитикой, решали и передумывали... Одним словом, вели себя как типичные дилетанты, и это стало нашей главной ошибкой. Шел конец июня, когда до нас дошло, что лето скоро закончится, а у нас даже товара нет. Поэтому мы отправились на один из московских оптовых рынков. Часа за три обошли все ряды и остановились на очень симпатичных шортах. Закупили 400 единиц по 350 рублей, отправили их на склад маркетплейса, и на все это у нас ушло примерно 200 тысяч. Зато, по нашим подсчетам, чистая прибыль с одних шорт должна была составить почти полторы тысячи рублей, а от продажи всей партии – 578 тысяч (см. «Калькулятор»). Это очень радовало.

Одежду, которая продается в России, как известно, чаще всего производит Китай.

ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИНЫ

Магазин на маркетплейсе надо «обставить» красиво, чтобы клиенту было приятно там находиться. Придумайте название, узнаваемый логотип (кстати, на него у нас ушло еще 5 тысяч рублей – столько мы отдали за работу дизайнера).

Особых проблем с описанием самого магазина не возникло. В двух предложениях мы описали, что продаем летнюю мужскую одежду, сверхмодные шорты, и здесь же добавили описание самих шорт.

- Зачем вы пишете, что торгуете шортами в описании магазина? Думаете, покупатели, глядя на ваши шорты, об этом не догадаются? И поменьше восторгов, ребята! - посоветовал эксперт по работе с маркетплейсами Лео Шевченко. - Зачем так расхваливать свой товар? Клиенту, который зайдет на вашу витрину, важно знать цвет, размер, наличие на складе и срок доставки.

Ну и цену, конечно. Над ней думали не очень долго. Проанализировали цены на аналогичный товар на маркетплейсе, сложили себестоимость шорт, налоги, расходы на услуги магазина, заложили сюда свой навар в 1500 рублей с каждых шорт, округлили в пользу покупателя – получилось 2150 рублей. То есть в 6,14 раз больше закупочной цены. Ну а что вы хотели, всем хочется заработать: и маркетплейсу, и налоговой, и нам.

И вот, наконец, пришло время продавать наши шорты.

ПРОДВИЖЕНИЕ

Как новичкам, нам надо было заявить о себе. Чтобы маркетплейс понял, что мы готовы с головой погрузиться в торговлю и наращивать обороты. Алгоритмы работы маркетплейса настроены так, что компьютер тебя не воспринимает за серьезного продавца, пока у тебя не начнут активно покупать товар.

Понятно, что мало кто из покупателей решится купить себе шорты в новорожденном магазине с небольшим рейтингом. Поэтому начинающие продавцы делают первые выкупы… сами. Они приобретают собственный товар несколькими партиями через подставных лиц, и система маркетплейса фиксирует, что продажи пошли. Автоматически рейтинг магазина повышается. А если еще и сопровождать покупки положительными отзывами, то вырастет доверие потенциальных клиентов. Маркетплейс, само собой, получает процент с каждой выкупленной единицы и каждой доставки.

Чтобы выкупы не выглядели подставными, мы попросили это сделать знакомых. Они купили три партии товара, и через пару дней шорты из разных пунктов выдачи перекочевали обратно на склад - через руки наших посмеивающихся приятелей.

Тратиться на рекламу в интернете и на самом маркетплейсе мы не стали, потому что она оказалась дорогой. Да и особого смысла не было, потому что товара было немного. По нашим прикидкам, он должен был разойтись за несколько недель.

ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ

Продажи стартовали в июле. В день стабильно уходило по несколько штук. Казалось, еще чуть-чуть – и магазин уже будет раскрученным, продажи начнут расти, мы выйдем в ноль и на горизонте замаячит заветная прибыль…

Но реальность оказалась куда более жесткой. Ровно через неделю после того, как мы начали торговлю, маркетплейс обновил систему, и у многих новых магазинов товар пропал с витрины. И хотя наши шорты лежали на складе, покупателям система сообщала, что товара нет в наличии.

Произошло это неожиданно – ночью все было хорошо, а утром мы оказались в яме. Это странное «обновление» подорвало наш бизнес. Мало того, что мы долго раскачивались и готовили продажи, так еще и товар у нас сезонный.

Полторы недели маркетплейс не мог или не хотел активизировать новые магазины, а потом нам пришлось по второму разу самим у себя выкупать шорты и писать отзывы. Всевозможные сбои, как выяснилось, довольно часто происходят и на нашем, и на других маркетплейсах (и где же они, хваленые российские айтишники, которые должны спасти нас от таких косяков?!).

В результате, еще месяц мы кое-как продавали те размеры, которые система «согласилась» показывать – часть размеров просто не отображалась на сайте магазина. Наступила середина августа, дефицита в шортах на рынке уже давно не было, и мы решили сбагрить весь оставшийся товар оптовикам с небольшой наценкой всего в 60 рублей. Оптовиков нашли на том же рынке, где в свое время купили шорты. Заработали в результате чуть больше 65 тысяч на двоих.

Магазин на маркетплейсе надо «обставить» красиво, чтобы клиенту было приятно там находиться.

ВЫВОДЫ

1. Бизнес на маркетплейсе может быть прибыльным. Но им нельзя заниматься параллельно с основной работой – он требует очень много времени.

2. Товар нужно выбирать доступный, чтобы, когда он закончился, можно было быстро пополнить запасы. Как только товара в наличии нет, рейтинг вашего магазина на маркетплейсе падает, и все предыдущие усилия сводятся к нулю. Маркетплейсы постоянно перестраховываются. И их система автоматически настроена так, чтобы ненадежных продавцов опускать в рейтинге или же просто блокировать. Если на магазин поступает много жалоб, то маркетплейс не разбирается, правы жалобщики или нет – рейтинг продавца падает вниз.

3. Мы начали с сезонного товара, и конечно же была мысль попробовать понемногу распродать его осенью и зимой. Но, как оказалось, «сезонные карточки» (так называют сезонные предложения маркетплейсов) обнуляются, когда идет смена зимнего и летнего сезона.

4. Главные уроки продаж на маркетплейсах, которые мы усвоили:

- не тянуть время с выбором товара и организацией продаж;

- всегда иметь запасной вариант или запасной магазин – на случай, если произойдет сбой в системе маркетплейса;

- быть аккуратными с сезонными товарами, потому что спрос на них быстро заканчивается.

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ

- Покупать одежду по оптовым ценам на иностранных маркетплейсах не получится, потому что там их продают партиями от 100 штук.

- Искать самые низкие цены на аналоги брендового товара – неправильно, потому что легко можно нарваться на очень некачественную вещь.

- Критично относитесь к отзывам о магазине и товаре на маркетплейсе, потому что их пишут их часто специальные люди, а не покупатели.

КАЛЬКУЛЯТОР

Наши расходы и доходы

ОЖИДАНИЯ

578 820 рублей - чистая прибыль, на которую мы рассчитывали (по 1 447,05 рубля с одних шорт).

Мы продавали шорты по 2150 рублей. Издержки на каждую единицу составили 702,95 рублей. Вот из чего они состояли:

- 350 рублей – оптовая цена, которую мы заплатили за одни шорты;

- 215 рублей (10%) надо было отдать маркетплейсу с каждой продажи;

- 1,95 рублей - хранение на складе в течение 60 дней

- 50 рублей - доставка одних шорт на пункт выдачи;

- 86 рублей - налоги с самозанятого (4%);

РЕАЛЬНОСТЬ

30 шорт мы продали через магазин по 2150 рублей и заработали на этом 64500 рублей, (чистая прибыль - 43421,05 рублей).

Остальные 370 пар шорт отдали оптовикам за 410 рублей, и получили 151 700 рублей (прибыль – 22 200 рублей).

65 621,05 рублей составила наша чистая прибыль за весь период.