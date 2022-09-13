«Аэрофлот» с 1 октября начнёт ежедневно летать из Москвы в Дубай и другие теплые страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санкции санкциями, а без тёплого моря российские туристы зимой, похоже: не останутся. «Аэрофлот» с 1 октября начнёт ежедневно летать из Москвы в Дубай, с 8 октября на Сейшелы, а с конца октября - на тайский курортный остров Пхукет. И это вдобавок к Турции и Мальдивам, куда национальный перевозчик уже давно возобновил полёты, и не собираются прекращать их в зимнем расписании

Мы сохраняем два турецких направления - Стамбул и Анталью, Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы.Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок. С октября планируем начать полеты в Дубай, - рассказал гендиректор компании Сергей Александровский на недавно прошедшем Восточном экономическом форуме. - Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Гоа.

Билеты на рейсы «Аэрофлота» в Дубай на первые числа октября сейчас можно купить за 49 тысяч рублей (туда - обратно), на новогодние каникулы цены начинаются от 65 тысяч рублей. Впрочем, это не единственная возможность добраться в ОАЭ. Из Москвы в Дубай летают Emirates и Flydubai, в Абу-Даби - авиакомпания Etihad. Их санкции не коснулись, ни западные, ни российские, поэтому полёты не прекращались.

В Хургаду и Шарм-эль-Шейх сейчас летают EgyptAir и российский перевозчик iFly. Однако рейсов не хватает, из-за дефицита билеты баснословно дорогие, а ближе к зиме спрос на отдых на Красном море явно вырастет. Так что новые варианты перелета будут очень кстати.

А вот рейсы «Аэрофлота» в Таиланд, на Сейшелы и в Гоа станут единственной возможностью добраться в эти тёплые края без пересадок, туда другие авиакомпании не летают.