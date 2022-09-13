Россия и Узбекистан разделят деньги от продажи жилья арестованной Гульнары Каримовой

Вилла Гульнары Каримовой в Сиджаке (Узбекистан) Фото: REUTERS

Быть ребенком несменяемого азиатского правителя и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что можно практически все, и за это обычно ничего не бывает. Плохо — потому что все мы смертны, и после безвременной кончины властителя детишек обычно ждет суд за все их шалости. Эту нехитрую истину на себе ощутила дочка бывшего лидера Узбекистана Ислама Каримова Гульнара.

Узбекское правосудие приговорило Гульнару Исламовну к 23 годам (!) тюрьмы за создание преступного сообщества, вымогательство, хищения и так далее. Сначала дали десятку, а потом еще 13 накинули. Но мало просто наказать преступника — неплохо бы еще вернуть украденное. Этим последние годы Ташкент и занимается.

- Мосгорсуд в феврале решил конфисковать шесть московских квартир Гульнары Каримовой, приобретенные ею на преступно нажитые доходы. Средства от продажи квартир будут поровну поделены между Узбекистаном и Россией, - рассказал замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов.

Первыми решение о продаже имущества дочки Каримова приняли узбекские суды еще в 2020-м. А потом дипломаты и юристы договаривались, чтобы и другие страны согласились с этим приговором.

В Москве Гульнара Исламовна скупала все подряд. Например, ей принадлежала и однушка на Сивашской улице за 10 млн. рублей, и трехэтажные 450-метровые хоромы на Комсомольском проспекте за 270 млн. рублей. По открытым базам сложно оценить стоимость всех шести квартир — ведь часть оформлена на подставных лиц.

Россия — не первая страна, которая помогает вернуть наворованное. В Минюсте Узбекистана насчитали, что Каримова вывела из страны 1,3 млрд. долларов. Московские квартиры — лишь вишенка на торте.

Из Швейцарии при посредничестве ООН должны вернуть 686 млн. долларов. По первым 131 млн. решение уже принято, а по остальным еще идут суды. Часть денег хранится в картинах и других предметах искусства.

Франция уже вернула Ташкенту 10 млн. долларов из активов опальной президентской дочери.