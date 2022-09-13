Российские программисты будут получать максимальную поддержку от государства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Российские программисты будут получать максимальную поддержку от государства. Об этом во вторник заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения. Премьер напомнил, что ранее президент поставил перед правительством задачу обеспечить технологическую независимость страны от иностранного программного обеспечения (ПО).

Как рассказал Мишустин, иностранное ПО ежегодно обходится российским компаниям в кругленькую сумму - 200 млрд.руб. При этом 80% иностранного софта уже имеет отечественные аналоги. А примерно по трети позиций представлено два или больше отечественных варианта. Поэтому Мишустин призвал компании не тормозить и быстрее переходить на российское ПО.

Премьер отметил, что есть те, «кто предпочитает переждать, аргументируя это тем, что они все купили, внедрили, будут использовать что есть, сколько это возможно, а там посмотрят». Мишустин предупредил: так может не получиться. Правительство намерено расширить список компаний, которые будут обязаны работать на российском софте и установит предельные сроки перехода на него.

- Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. И по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение. Поэтому, не затягивайте и присоединяйтесь, - заявил Мишустин.

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. По указу президента с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.

Мишустин напомнил, что российские программы разрабатывались еще в тот период, когда крупные компании в основном покупали популярные зарубежные продукты.

- Более чем у половины представленных на рынке российских решений - средний или высший уровень зрелости. И их не нужно делать с нуля, а нужно докрутить и использовать, - сказал премьер.

При этом он отметил, что российский софт также должен быть рассчитан на экспорт, чтобы наша страна смогла занять свое место на рынке.