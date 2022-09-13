Сотни тысяч тонн российских удобрений скопились в европейских портах. Фото: Shutterstock

- Россия за четыре месяца этого года поставила в другие страны 7 млн тонн удобрений. Из них около половины - в страны Азии, Африки, Латинской Америки, – заявил Владимир Путин на том же совещании.

Но хотя Еврокомиссия разблокировала поставки наших удобрений, Россия по-прежнему не может отправлять свою продукцию в развивающиеся страны через европейские порты.

- Оказывается, покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза. А поставка наших удобрений, так же как и белорусских, через порты европейских стран в развивающиеся страны до сих пор запрещена, - сказал президент.

По словам Путина, сотни тысяч тонн наших удобрений скопились в некоторых европейских портах. И производители (речь прежде всего о калийных удобрениях) даже готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны. Глава государства распорядился, чтобы МИД проработал вопрос безвозмездной передаче этой продукции нуждающимся государствам.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович рассказал нам, что доля российских минеральных удобрений примерно равна доле нашей нефти на мировом рынке - 16-17%.

- Россия, конечно, не монополист, но все равно значимый игрок, - подчеркнул Георгий Остапкович. - Потому что от удобрений зависит урожайность продукции. Нет «подкормки» - меньше урожай. А это нехватка продовольствия и, как следствие, инфляция. Поэтому, если отрезать Россию от мира по части удобрений, а вместе с ней и Белоруссию, голод в мире не наступит (по крайней мере, в Европе, США, Канаде, Австралии и Северной Африке), но цены подскочат в разы.

Совсем худо, по оценке эксперта, придется южноафриканским странам, которые голод может накрыть в первую очередь.

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в последние полтора года фиксирует галопирующие цены на сельскохозяйственную продукцию, - поясняет Остапкович. - Это происходит из снижения урожайности. А снижение – из-за нехватки удобрений. Нынешняя ситуация добавит масла в огонь.

Под «маслом» Георгий Остапкович имеет в виду препятствия для перевозки удобрений, их страхования, фрахта (движения) судов. Но почему эти проблемы возникают, ведь санкций на этот вид продукции нет?

- Отдельные западные компании негласно отказываются работать с нашими удобрениями, отказываются страховать грузы, - отвечает эксперт. - Решить эти вопросы можно только за столом переговоров…