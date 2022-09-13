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Звезды13 сентября 2022 15:12

Покинувший Россию певец Макс Барских запретил слушать его треки, потом разрешил, а теперь сменил имя

Николай Бортник теперь просит называть себя Mick Sunday
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Херсонский музыкант Николай Бортник, больше известный как Максим Барских

Херсонский музыкант Николай Бортник, больше известный как Максим Барских

Фото: Первый канал

Херсонский музыкант Николай Бортник, больше известный как Максим Барских, отлично устроился в России. Куча концертов, интервью, съемки на ТВ, ротация на всех радиостанциях и музыкальных платформах и площадках. Разумеется, стабильный и обильный доход, мечтать о котором на Украине и не приходилось. Но после начала спецоперации артист забыл о том, кто его кормил последние годы, покинул нашу страну и запретил россиянам слушать свои треки («Туманы», «Сердце бьется» и др.).

Фото: Первый канал

Никто особенно не горевал, но удивительным образом через некоторое время хиты Барских сами собой разблокировались. Певец заверил, что это произошло случайно, и посоветовал российским слушателям наслаждаться его песнями, пока у них есть такая возможность. Конечно, случайно такого случиться не могло — только правообладатель имеет права на публикацию и ограничения. Просто-напросто со стриминговых платформ перестал приходить крупный денежный доход, вот Барских и пошел на попятную. Продюсер Алан Бадоев раскрывал годовой доход артиста — 3 миллиона долларов (181 миллион рублей по нынешнему курсу).

А теперь певец еще дальше решил отстраниться от России — и вовсе сменил имя, чтобы его тут забыли и не ассоциировали с прошлым Максимом Барских, что радостно и вольготно жил и зарабатывал в нашей стране.

Фото: Первый канал

— Я решил создать будущее сегодня, где возможны самые смелые мечты, — объяснил артист. — Работаю над английским альбомом. Создание новых песен помогало мне двигаться дальше и вывело меня из депрессии. Чем труднее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работала как броня

Теперь Николай Бортник — Mick Sunday (воскресный Мик). Видимо, этот псевдоним должен помочь стать успешным за рубежом.

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