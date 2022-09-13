Херсонский музыкант Николай Бортник, больше известный как Максим Барских Фото: Первый канал

Херсонский музыкант Николай Бортник, больше известный как Максим Барских, отлично устроился в России. Куча концертов, интервью, съемки на ТВ, ротация на всех радиостанциях и музыкальных платформах и площадках. Разумеется, стабильный и обильный доход, мечтать о котором на Украине и не приходилось. Но после начала спецоперации артист забыл о том, кто его кормил последние годы, покинул нашу страну и запретил россиянам слушать свои треки («Туманы», «Сердце бьется» и др.).

Фото: Первый канал

Никто особенно не горевал, но удивительным образом через некоторое время хиты Барских сами собой разблокировались. Певец заверил, что это произошло случайно, и посоветовал российским слушателям наслаждаться его песнями, пока у них есть такая возможность. Конечно, случайно такого случиться не могло — только правообладатель имеет права на публикацию и ограничения. Просто-напросто со стриминговых платформ перестал приходить крупный денежный доход, вот Барских и пошел на попятную. Продюсер Алан Бадоев раскрывал годовой доход артиста — 3 миллиона долларов (181 миллион рублей по нынешнему курсу).

А теперь певец еще дальше решил отстраниться от России — и вовсе сменил имя, чтобы его тут забыли и не ассоциировали с прошлым Максимом Барских, что радостно и вольготно жил и зарабатывал в нашей стране.

Фото: Первый канал

— Я решил создать будущее сегодня, где возможны самые смелые мечты, — объяснил артист. — Работаю над английским альбомом. Создание новых песен помогало мне двигаться дальше и вывело меня из депрессии. Чем труднее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работала как броня

Теперь Николай Бортник — Mick Sunday (воскресный Мик). Видимо, этот псевдоним должен помочь стать успешным за рубежом.