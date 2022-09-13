Лайма Вайкуле Фото: Евгения ГУСЕВА

Лайма Вайкуле впервые откровенно рассказала о своем здоровье. По слухам, у певицы случился рецидив рака. Артистка долго лечилась в США, а затем вернулась в Латвию.

Лайма Вайкуле прервала молчание. Артистка рассказала, что пока не знает, будет ли жить в Америке или останется в Латвии. "Я стараюсь держаться подальше от людей. От большого скопления. Соблюдаю дистанцию в два метра. Я верю врачам и делаю то, что мне говорят медики. Пью много воды", - поведала знаменитость.

Она также рассказала о том, что переболела коронавирусом. "Трижды прививалась. При необходимости сделаю прививку еще раз. Если врач говорит сделать это, то просто сделайте это. Хотя бы для того, чтобы медикам было легче в это время", - заявила вокалистка.

А вот от вопроса о рецидиве рака исполнительница хита "Вернисаж" решила уйти. Правда, все-таки дала понять, что с ней не все хорошо.

"Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас", - призналась звезда.

Напомним, слухи о рецидиве рака у Вайкуле появились летом. Лайма неожиданно для многих отправилась в США вместе с мужем Андреем Латковским. Затем она вернулась в Юрмалу и отмечала, что стала чувствовать себя намного лучше.

В 1991 году ей впервые диагностировали рак груди. Несколько месяцев артистка проходила сначала терапию, потом реабилитацию. "Она болела тяжело, была на грани смерти. Потом Оксана Пушкина опубликовала ее частную историю. Лайма не могла иметь детей..." - делился подробностями Отар Кушанашвили.