Дмитрий Кулеба, руководитель внешнеполитического ведомства Украины. Фото: REUTERS

Кулеба жаждет тяжелого рока

Дмитрий Кулеба, руководитель внешнеполитического ведомства незалежной, воззвал к Западу с мольбой о поставках Киеву тяжелых вооружений. Причем в как можно больших объемах. В интервью Politico украинский министр заявил: «Мы меняем ход событий. Нам нужно больше тяжелого оружия и боеприпасов от наших союзников. Надо наращивать темп, спасти больше людей и быстрее освободить больше территорий Украины. Чем больше военной помощи мы получим, тем быстрее закончится война». Франция и Германия не хотят резко увеличивать свои «пожертвования» Зеленскому. А вот Нидерланды готовы «активизировать усилия еще больше». Кулеба когда то хотел поменять ход событий с помощью лопаты, теперь ему нужно что-то потяжелее. Может, промедолу? Или слабительного?

В Одессе не впервые пачкают Екатерину Вторую

Артак Григорян, член нацдвижения «Автомайдан», облил краской памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Полиция, к изумлению хулигана, доставила его в райотдел и составила административный протокол. Показательно, что месяц назад шестой президент Украины к властям Одессы уже обращался — чтобы снесли памятник русской императрице в центре русского города-героя. Опирался комик на петицию на сайте президента о замене памятника Екатерине Великой в Одессе на монумент американскому порноактеру Херрингтону (можно оценить социальный состав подписантов). На предложение Зеленского о сносе скульптуры одесситы массово ответили обещанием ее восстановить сразу после возвращения города в состав России. Екатерину — не Зеленского.

Турция возмутилась антитурецкой компанией в незалежной

В Анкаре затребовали у Киева разъяснений из-за начала на Украине агитационной кампании против турецких бизнесменов и банков. Издание Aydinlik получило такое заявление от турецкой миссии в украинской столице: «Турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. С аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается». В незалежной началась агитация для введения санкций против турецких компаний и бизнеса. В черный список попали руководители турецких Ziraat Bankasi, Is Bank и Credit Europe Bank. То есть, турецкие БПЛА Байрактар Киеву уже не нужны, как и не нужен коридор через турецкие проливы для украинской кукурузы и масла? Все таки надо чувствовать берега не только Днепра, но и Босфора.

Националисты пытают своих

Степан Белокий, боец одного из украинских нацподраздлений, был брошен сослуживцами на позициях с простреленными ногами, попал в плен ЛНР, и рассказал, как относятся к простым солдатам идейные нацисты. Белокий сообщил: «Я воевать не хотел, пришли какие-то люди в масках из «Айдара». Нас с еще одним сослуживцем завели в подвал и прострелили ноги, пытали». Пленный пояснил, что потерял сознание, а очнулся, когда его уже эвакуировали в ЛНР, где и оказали первую медпомощь. Он также пояснил, что на Украине за отказ от мобилизации ему угрожали уголовным делом и восемью годами заключения. Ранее в Народной милиции ЛНР боевиков украинского «Айдара» обвиняли в изнасилованиях заложниц на химпредприятии «Азот» в Северодонецке. Ну что - настоящие борцы за свободу.

Украинские самбисты сдались российским до схватки

Сборная незалежной по самбо выступать на Евро-2022 не захотела. На официальном сайте Федерации самбо Украины опубликовано такое сообщение: «Мы отказываемся от участия в чемпионате Европы по причине принятого решения Международной федерации самбо (FIAS) и Европейской федерации самбо о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в этих соревнованиях». Данный турнир пройдет в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии выступят там под эгидой FIAS. В таких видах, как автоспорт, велоспорт, теннис, самбо и шахматы россияне продолжают выступления в нейтральном статусе. А самбистам незалежной — саечку за испуг.

Топ-менеджер оборонки в Подмосковье хотел помочь Киеву

ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника оборонного предприятия по делу о госизмене. Данный господин, по сведениям спецслужбы, трудился директором по качеству авиазавода под Москвой и имел доступ к документам с грифом «совсекретно». И вот он по просьбе сотрудника Одесского авиазавода, сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиатехники на мобильный телефон и отправил снимки через интернет. Суд поместил «фотографа-любителя» в СИЗО. В ЦОС Федеральной службы безопасности отметили, что действия фигуранта нанесли «ущерб безопасности страны». Тебя посадят — а ты не снимай.

В Запорожье готовится наступление ВСУ

Владимир Рогов, член главного совета Запорожской администрации, сообщил, что на всей линии соприкосновения в регионе фиксируется концентрация военной техники ВСУ. Рогов заявил, что отмечено передвижение орудий М777 и машин РСЗО на линии Степногорск - Новояковлевка - Орехов - Гуляй Поле - Вольное Поле. По его данным всю координацию украинских военных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области осуществляют США и Британия. НАТО не воюет с Россией? Ну, конечно, нет!

На Брянщине диверсанты рвут ЛЭП

Две опоры линии электропередачи рядом с железной дорогой подорвали в Брянской области украинские диверсанты. Последствия подрыва обнаружил машинист поезда на перегоне «Новенькое-Трубчевск» в трех километрах от границы с Украиной. Опоры незначительно повредили железнодорожное полотно. Рядом с поврежденными линиями силовики нашли взрыватель замедленного действия ВЗД-144. Инцидент произошел в Суземском районе. Столбы были завалены в нескольких сотнях метров друг от друга. На движение поездов это не повлияло. Такие диверсанты-торопыги, быстро бежали обратно, судя по всему.

Украина продолжает подкармливать западных спонсоров

Семь судов с кукурузой и пшеницей на борту вышли во вторник, 13 сентября, из черноморских портов Украины. По данным агентства «Анадолу», суда Captain Dimitrios (65 тыс. тонн кукурузы), Super Saka (29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы), Fanaria (18 тыс. тонн пшеницы) направятся в Испанию. Суда Propus (8,5 тыс. тонн кукурузы), Ata Ocean (6,3 тыс. тонн подсолнечного масла) и Greifswald (492 тонны кукурузы) идут в Турцию. А судно Yada Team доставит в Израиль 64 951 тонну кукурузы. Есть ощущение, что ни одна из этих стран не испытывает нехватки продовольствия и не относится к числу беднейших государств мира, которым должен был помочь продовольственный черноморский коридор. Но все равно в мировом продовольственном кризисе «виновата Россия», так ведь?

Российский вертолет сжег танковую колону под Изюмом

Ударный Ми-35 армейской авиации Западного военного округа нивелировал колонну бронетехники ВСУ в Изюмском районе Харьковской области. Минобороны сообщило: «Экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил средства поражения. Колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены». Действия экипажа остановили продвижение формирований ВСУ на данном участке и «не позволили противнику осуществить прорыв к оборонительным позициям». Летать — так летать, стрелять — так стрелять.

Киев попросит у Вашингтона почти 30 видов вооружений.

В перечне запросов Киева есть дальнобойные ракеты ATACMS. Они поражают цели на расстоянии до 300 км. Ранее американцы не передавали Украине такое оружие — якобы из-за риска эскалации. Издание The Wall Street Journal узнало про «украинский список». В нем 29 видов вооружений. Среди которых танки, беспилотники, артсистемы, несколько тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon, баллистические ракеты ATACMS. Помощник американского президента, Джейк Салливан подчеркнул, что США делают все для помощи Украине, но поддержка не должна вызвать эскалацию конфликта в сторону Третьей мировой войны. Какой молодец, как ловко отделил мух от котлет! Только знает ли он, где грань, за которой — эскалация? Тут есть некоторые сомнения.