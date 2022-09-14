Анекдоты: На теле у Тимати так много татуировок, что, если пронести его мимо сканера штрихкодов в супермаркете, его касса пробьет как пачку пельменей

- Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?

- Скромностью…

* * *

Подходит мужик к воротам своего соседа и стучится. Стучит, стучит, но никто не отвечает. Стучит сильнее. К воротам тихо подходит собака и говорит:

- Мужик, не стучи, никого дома нет.

Мужик падает сразу в обморок. После пришел в себя, смотрит на собаку и говорит:

- Ты чего, собака, гавкать не умеешь?

Собака отвечает:

- Умею, но не хотела тебя пугать.

* * *

Если она увидела бриллиантовое кольцо и воскликнула: «О, это предел моих мечтаний!» - не спешите ей его покупать, так как дальше уже начнется беспредел.

* * *

- Милый, я совершенно случайно нашла твою заначку!

- То есть ты хочешь сказать, что совершенно случайно залезла в вентиляцию на 10 метров?

* * *

Девушка перепутала баллончики и помогла грабителю решить проблему с жирной кожей на лице.

* * *

Увы, каждый добрый человек поставлен перед трудным выбором: просыпаться в 4 - 5 утра от нежных ударов лапой по лицу или на пару часов позже, но уже на улице и с поводком в руке.

* * *

Муж возвращается домой в два часа ночи пьяный.

- Я тебе сколько раз говорила, - набросилась на него жена, - чтобы ты не пил больше двух кружек пива, а домой возвращался не позже десяти часов?

- Чё, правда говорила? Блин, опять я все перепутал...

* * *

В истории Англии были короли Иоанн Безземельный, Эдуард Длинноногий, Георг Безумный... Карл III, похоже, войдет в историю как Терпеливый.

* * *

В ужасных американских мультиках кот постоянно пытался убить мышонка, а мышонок кота. То ли дело добрые советские мультики, где маленького мальчика подозревают в убийстве дедушки с помощью лопаты.

* * *

Муж и жена разгадывают кроссворд:

- Дорогой, ты не помнишь, как называется прибор для обнаружения скрытой электропроводки?

- Перфоратор…

* * *

Отзывчивая пенсионерка, которая всем в подъезде говорит: «Если вдруг гости придут, приходите ко мне за стульями», точно знает, в какую квартиру вызывать наряд после 23.00.

* * *

- Хочу татуировку.

- Какую?

- Не знаю, что-нибудь оригинальное, можно на пояснице.

- Могу предложить: «Занос 1 м».

* * *

Я бы вообще запретил математику для детей. Чтобы учебники 18+, чтобы продавались только в специальных магазинах.

Пару блогеров посадить за пропаганду математики среди несовершеннолетних. Вот тогда дети математикой заинтересуются. А пока это так, полумеры.