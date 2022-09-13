Поссорившаяся с сыновьями Бритни Спирс снялась голой в постели

Бритни называет своих сыновей неблагодарными. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В жизни Бритни Спирс что ни день – то война. Сначала певица сражалась в суде со своим отцом Джейми Спирсом, стремясь избавиться от его многолетней опеки. Теперь, когда поп-звезда наконец обрела долгожданную свободу, в ее семье разгорелся новый скандал. Артистка поссорилась со своими сыновьями - 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом. Подростки заявили, что не желают видеться с матерью, поскольку стыдятся ее откровенных фото в соцсетях. Бритни на наследников крепко обиделась, но сниматься обнаженной не перестала. Накануне артистка разразилась новой порцией неприличных снимков. 40-летняя певица снялась в постели абсолютно голой.

На фото Бритни Спирс запечатлена без одежды, стоя на коленях в постели. Артистка позирует спиной к камере. При этом свои ягодицы она прикрыла смайликом в виде сердечка. Таким образом Бритни решила настоять на своем праве публиковать подобный контент. Правда, спустя несколько часов поп-звезда передумала и удалила свой аккаунт в соцсети.

Бритни опубликовала очередные откровенные кадры. Фото: соцсети.

Сыновья звезды с 2008 года находятся под опекой своего отца, танцора Кевина Федерлайна и живут в его доме. Кевин никогда не запрещал детям видеться с матерью. Однако недавно они сами решили больше не встречаться с Бритни. Сыновья не видели мать уже несколько месяцев.

Новый виток взаимных упреков в звездном семействе случился в начале сентября, когда младший сын звезды, 15-летний Джейден, дал интервью, где выступил в защиту своего дедушки Джейми Спирса. По словам Джейдена, дедушка, как и любой отец, хотел счастья для своей дочери. Подросток уверен, что Джейми не заслуживает той ненависти, которая обрушилась на него из-за опекунства.

Бритни Спирс восприняла это интервью очень болезненно. Артистка напомнила детям, что они живут в доме отца на деньги, которые она ежемесячно перечисляет Федерлайну на их содержание. И это весьма солидная сумма. В гневе Бритни намекнула, что после совершеннолетия может лишить их финансовой поддержки.

- Ребята, вы желаете мне выздоровления, чтобы я смогла продолжить платить вашему отцу по $40 тысяч в месяц? Или причина в том, что вы решили прикинуться дураками, потому что через два года все кончится, и вы ничего не получите? - высказалась певица.

Сыновья Бритни также отказались присутствовать на ее свадьбе с 28-летним манекенщиком Сэмом Асгари. Между тем, нынешний муж Бритни заявил, что ее сыновья должны гордиться обнаженными снимками матери. Сэм объяснил, что таким образом Спирс самовыражается.

- В конце концов они поймут, что выбор их матерей безобиден и является выражением вновь обретенной свободы. Стыдиться нечего, есть чем гордиться, - заявил Асгари.

Сэм отметил, что ее сыновья «очень умные» и скоро смогут приниматься решения самостоятельно, когда станут совершеннолетними. После этого им не придется оглядываться на мнение отца, который, по словам Асгари, не был для них «примером для подражания», поскольку все эти годы жил на деньги Бритни Спирс.