О разговоре Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца сообщила канцелярия германского правительства. Фото: REUTERS

Первой о 1,5 часовом разговоре Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца сообщила канцелярия германского правительства. Европолитик попросил нашего президента как можно скорее договориться о мире с Киевом и вывести войска с территории Украины.

«Российский лидер в ответ заострил внимание на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», - сообщили чуть позже в Кремле.

Еще Россия готова пустить экспертов Международного Красного Креста к военнопленным, а Киев этого не делает.

Конечно, не обошли стороной и обстрелы ЗАЭС. Глава страны напомнил, что это именно Украина пускает ракеты по станции, создавая угрозу атомной катастрофы. Мы же вместе с МАГАТЭ занимаемся безопасностью объекта.

В беседе с Шольцем Путин повторил свои аргументы о зерновой сделке. На пленарной сессии Восточного экономического форума президент рассказал, что в бедные государства отправилось всего два корабля с пшеницей из 87, покинувших украинские порты.

«Владимир Путин разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны», - пояснили в Кремле.

Российский лидер напомнил, что мы готовы поставить нуждающимся государствам достаточно продуктов, если будут сняла санкции с нашего зерна и удобрений.

В конце политики обсудили европейский энергорынок. Владимир Владимирович заверил, что наша страна остается надежным поставщиком ресурсов.

«Перебои в работе газопровода «Северный поток – 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», - рассказали в пресс-службе президента.

Путин заявил, что попытки переложить всю вину на Россию «выглядят цинично». Ведь это власти Украины и Польши отказались прокачивать наш газ. А «Северный поток – 2» вообще стал жертвой политической конъюнктуры.

Главы стран согласились держать связь и дальше. Но не похоже, что за полтора часа им удалось договориться о чем-то конкретном.