Эксперты обозначили приоритетные направления финансирования инфраструктуры для жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве проходит неделя ГЧП (государственно-частное партнерство) — форум посвящен привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. 13 сентября в рамках мероприятия прошла сессия «Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ: новые возможности для регионов». Такие облигации размещают на финансовом рынке с целью финансирования инфраструктуры в рамках строительства жилья. Поручителем выступает Институт развития в жилищной сфере.

По словам управляющего директора, руководителя Центра ГЧП ПАО «Сбербанк» Анны Багинской, особенности инфраструктурных облигаций — в ускорении реализации проекта для региона. Этот механизм также позволяет снизить долговую нагрузку региона. При этом он предназначен для понятного круга проектов: связанных с развитием жилищного строительства, новых жилых территорий.

Спикер отметила, что сегодня Сбер и ДОМ.РФ прорабатывают концессионные проекты в различных субъектах. Уже есть один успешный кейс – школы в Новосибирске. У сторон сложилось хорошее партнерство, командная работа: чтобы сделать быстро, качественно и дешево. Однако, чтобы путь проекта от подачи заявки до реализации был максимально успешен, он должен как можно ближе соответствовать условиям применения механизма инфраструктурных облигаций.

— Это как раз те проекты, которые предполагают развитие новых территорий с комплексом инфраструктуры, которые помогают создать целый микрорайон, а может, даже новый город (например, Экополис на Сахалине — прим.ред.). То есть комплекс инфраструктуры, который создает доступную среду. Это точно социальная инфраструктура: может быть школа, детский садик или спортивный комплекс. Но самое главное — коммунальная инфраструктура. Потому что без садика, тем более спорткомплекса, точно жить можно. Без школы — спорно. А без теплоснабжения, водоснабжения и «инженерки» — невозможно. Поэтому такие проекты являются первостепенными, чтобы заявляться на механизм инфраструктурных облигаций, — отметила во время сессии Анна Багинская.

Модератор сессии Александр Аксаков — директор подразделения Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ — уточнил, что привязка к жилищному строительству проектов, которые регионы заявляют на финансирование средствами от инфраструктурных облигаций, является ключевой.

— Мы же Институт развития в жилищной сфере! Заточены под выполнение национальных целей по вводу жилья. Регион должен определять приоритетные проекты, которые простимулируют жилищное строительство, а застройщик – строить. По сути, когда две стороны договариваются, становится возможна реализация масштабных жилищных проектов, — поделился Аксаков.

На сессии присутствовал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Именно в этом регионе ДОМ.РФ и Сбер реализуют совместное финансирование строительство шести школ.

— Когда мы увидели возможности ГЧП — очень обрадовались. И сразу завалили ДОМ.РФ идеями проектов. Главное преимущество — это, конечно, ставка. 4% — это очень серьезно, миллиардная экономия бюджетных средств. Первый наш проект, с которым мы дальше всего ушли — это строительство школ (в городе построят шесть школ в общей сложности на 5775 мест, через инфраструктурные займы на эти цели будет направлено 2,5 млрд рублей — прим.ред.). По ситуации на рынке мы понимали, что больше нигде не привлечем нормальное финансирование, — поделился министр успешным кейсом.

СПРАВКА «КП»

На рынке ГЧП механизм предоставления льготных займов через выпуск инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ признан наиболее привлекательным инструментом. Главным образом благодаря ставке 4-4,5%. В работе у Института развития находится около 100 проектов, более чем по 25 уже одобрено финансирование.

С момента распространения программы инфраструктурных облигаций на проекты ГЧП и концессии прошло чуть больше года, механизм постоянно совершенствуется — расширяются перечни объектов, упрощается порядок подачи заявок, ослабляются требования к заемщикам. Возможно совмещать льготное финансирование ДОМ.РФ с другими мерами поддержки и федеральными программами, тем самым снижая общую стоимость проектов.