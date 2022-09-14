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Недвижимость14 сентября 2022 5:00

Эксперты обозначили приоритетные направления финансирования инфраструктуры для жилья

Сегодня у регионов есть возможность привлечь «длинные» и «дешевые» деньги для строительства социальных объектов
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве проходит неделя ГЧП (государственно-частное партнерство) — форум посвящен привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. 13 сентября в рамках мероприятия прошла сессия «Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ: новые возможности для регионов». Такие облигации размещают на финансовом рынке с целью финансирования инфраструктуры в рамках строительства жилья. Поручителем выступает Институт развития в жилищной сфере.

По словам управляющего директора, руководителя Центра ГЧП ПАО «Сбербанк» Анны Багинской, особенности инфраструктурных облигаций — в ускорении реализации проекта для региона. Этот механизм также позволяет снизить долговую нагрузку региона. При этом он предназначен для понятного круга проектов: связанных с развитием жилищного строительства, новых жилых территорий.

Спикер отметила, что сегодня Сбер и ДОМ.РФ прорабатывают концессионные проекты в различных субъектах. Уже есть один успешный кейс – школы в Новосибирске. У сторон сложилось хорошее партнерство, командная работа: чтобы сделать быстро, качественно и дешево. Однако, чтобы путь проекта от подачи заявки до реализации был максимально успешен, он должен как можно ближе соответствовать условиям применения механизма инфраструктурных облигаций.

— Это как раз те проекты, которые предполагают развитие новых территорий с комплексом инфраструктуры, которые помогают создать целый микрорайон, а может, даже новый город (например, Экополис на Сахалине — прим.ред.). То есть комплекс инфраструктуры, который создает доступную среду. Это точно социальная инфраструктура: может быть школа, детский садик или спортивный комплекс. Но самое главное — коммунальная инфраструктура. Потому что без садика, тем более спорткомплекса, точно жить можно. Без школы — спорно. А без теплоснабжения, водоснабжения и «инженерки» — невозможно. Поэтому такие проекты являются первостепенными, чтобы заявляться на механизм инфраструктурных облигаций, — отметила во время сессии Анна Багинская.

Модератор сессии Александр Аксаков — директор подразделения Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ — уточнил, что привязка к жилищному строительству проектов, которые регионы заявляют на финансирование средствами от инфраструктурных облигаций, является ключевой.

— Мы же Институт развития в жилищной сфере! Заточены под выполнение национальных целей по вводу жилья. Регион должен определять приоритетные проекты, которые простимулируют жилищное строительство, а застройщик – строить. По сути, когда две стороны договариваются, становится возможна реализация масштабных жилищных проектов, — поделился Аксаков.

На сессии присутствовал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Именно в этом регионе ДОМ.РФ и Сбер реализуют совместное финансирование строительство шести школ.

— Когда мы увидели возможности ГЧП — очень обрадовались. И сразу завалили ДОМ.РФ идеями проектов. Главное преимущество — это, конечно, ставка. 4% — это очень серьезно, миллиардная экономия бюджетных средств. Первый наш проект, с которым мы дальше всего ушли — это строительство школ (в городе построят шесть школ в общей сложности на 5775 мест, через инфраструктурные займы на эти цели будет направлено 2,5 млрд рублей — прим.ред.). По ситуации на рынке мы понимали, что больше нигде не привлечем нормальное финансирование,поделился министр успешным кейсом.

СПРАВКА «КП»

На рынке ГЧП механизм предоставления льготных займов через выпуск инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ признан наиболее привлекательным инструментом. Главным образом благодаря ставке 4-4,5%. В работе у Института развития находится около 100 проектов, более чем по 25 уже одобрено финансирование.

С момента распространения программы инфраструктурных облигаций на проекты ГЧП и концессии прошло чуть больше года, механизм постоянно совершенствуется — расширяются перечни объектов, упрощается порядок подачи заявок, ослабляются требования к заемщикам. Возможно совмещать льготное финансирование ДОМ.РФ с другими мерами поддержки и федеральными программами, тем самым снижая общую стоимость проектов.

Среда для жизниО РАЗНОМ