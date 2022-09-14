Сеть столичных центров экстренной помощи откроется в следующем году

Скоропомощные комплексы оснащены уникальными операционными и вертолетными площадками. Фото: Комплекс социального развития Москвы

В Москве в будущем году начнет работать сеть скоропомощных стационарных комплексов. Это клиники нового формата, специально предназначенные для лечения экстренных больных. Пациенты из любого района столицы смогут максимально оперативно получить в них всю необходимую и самую современную помощь.

Первые центры примут пациентов уже в январе - они откроются в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городской клинической больнице имени Вересаева. Скоропомощные комплексы на базе Боткинской больницы и больницы № 15 имени Филатова будут готовы в первой половине 2023 года. А во втором полугодии прием пациентов начнут экстренные отделения больниц имени Буянова и клиники имени Пирогова.

Скоропомощные комплексы оснащаются новейшей техникой - от КТ и МРТ-аппаратов до уникальных операционных и вертолетных площадок. Не менее важна подготовка медперсонала, который в экстренной ситуации должен действовать четко и слаженно. Приемные отделения будут работать по принципу «триажа»: при поступлении пациентов в зависимости от тяжести состояния будут распределять по разным категориям - «красная», «желтая» и «зеленая».

Фото: Комплекс социального развития Москвы

Сотрудники скоропомощных комплексов пройдут уникальную комплексную программу обучения, включающую более 70 различных образовательных программ и тренингов. В ее разработке приняли участие главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Москвы, специалисты Кадрового центра и практикующие врачи столичных больниц.

- Новые скоропомощные стационарные комплексы - это не просто современные и хорошо оснащенные больничные корпуса, это переосмысление всего процесса оказания экстренной медицинской помощи, - рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Чтобы сформулировать эти принципы, мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами. Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. Кроме того, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по общению с пациентом в стрессовой ситуации и усовершенствуют навыки работы в команде. Это поможет им более эффективно и слаженно взаимодействовать ради общей цели - оказания качественной и быстрой помощи пациентам.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В зависимости от специальности медики будут проходить обучение на площадках ведущих клиник Москвы, в Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий, в Кадровом центре Департамента здравоохранения, а также на тренировочном полигоне в Сокольниках.

- В новые ССК придут врачи, владеющие несколькими специальностями, способные быстро реагировать на любую, даже самую непростую ситуацию. А подготовят таких специалистов благодаря уникальной программе обучения, которая будет учитывать специфику каждого клинического профиля, - рассказал главный врач городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко.