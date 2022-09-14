Вопрос дня: Какое новое слово вам кажется наиболее актуальным? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- У нас огромное количество слов мирно вошло в обиход: «блогер», «интернет», «селфи». И любое из них язык фильтрует естественным путем. Шаурма с шавермой пришли вместе с мигрантами. Мне же, работая над новой книгой, приходится забираться в словари и что-то выбирать рандомно. Кстати, тоже хорошее слово.

Валентина САФРОНОВА, глава Российской ассоциации флористов:

- Сейчас я нахожусь на выставке флористов, и тут «бургер» - самое популярное слово для людей, которые за долгий день нигде ничего не успевают перекусить. Многие цветочные фирмы любят себя называть так: флауэрз энд компани такая-то.

Игорь МИЛОСЛАВСКИЙ, завкафедрой сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ:

- Язык должен поспевать за жизнью. «Фейк» - полезное слово, оно шире, чем ложь или подделка. В обиход приходят слова, которые закрывают смысловую дырку. А вот аббревиатуры... Не всегда сразу понятно, что за ними стоит.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Я новых слов совершенно не знаю, хотя и веду свой канал на Ютубе. В быту стараюсь неологизмы не употреблять. Хотя «стендап» я знаю - смотрю иногда, не особо нравится.

Любовь СТРЕЛЬНИКОВА, популяризатор отечественной науки:

- Любое слово, за которым есть смысл.

Марьяна БЕЗРУКИХ, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования:

- Современные дети вряд ли знают слова «колхоз» и «совхоз», а у меня не вызывают отторжения слова «блогер» и «фейк». Я довольно уверенный пользователь интернета, часто работаю онлайн и регулярный участник вебинаров. Так что я выберу слово «вебинар» в ответ на ваш вопрос. Тем более после пандемии оно стало очень актуальным.

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог, писатель:

- Меня бесит слово «экстрадиция», которое слышу каждый день. С Дона выдачи нет - вот и вся экстрадиция.

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